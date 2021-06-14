Reuters (Великобритания): с оглядкой на России Пентагон готовится отправить Украине системы борьбы с БПЛА

11 июня, Пентагон объявил о выделении Украине еще одного пакета военной помощи на сумму в 150 миллионов долларов. Эта финансовая помощь была выделена после того, как Пентагон, по словам автора, убедился, что Украина «добилась достаточного прогресса в оборонных реформах в этом году».

В пятницу, 11 июня, Пентагон объявил о выделении Украине еще одного пакета военной помощи на сумму в 150 миллионов долларов. Этот пакет будет включать в себя противоартиллерийские радары, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и средства радиоэлектронной борьбы, что позволит укрепить позиции Киева на фоне роста напряженности в отношениях с Москвой.

Хотя конгресс уже одобрил выделение этих средств, в заявлении министерства обороны США подробно сообщается о том, каким образом вооруженные силы США будут распределять эту помощь Украине до конца финансового года в сентябре.

Этот новый транш военной помощи станет дополнением к тем 125 миллионам долларов, о выделении которых Пентагон объявил 1 марта и часть которых была потрачена на вооруженные патрульные катера Mark VI.

В 2014 году Москва аннексировала Крымский полуостров и оказала поддержку пророссийским ополченцам на востоке Украины, в результате чего вспыхнул военный конфликт, унесший жизни более 14 тысяч человек.

Недавно напряженность снова резко выросла - после того, как Россия и Украина обменялись обвинениями в раздувании военного конфликта в Донбассе, а Россия стянула свои силы к украинской границе и в Крым, сославшись на проведение военных учений.

В понедельник, 7 июня, президент США Джо Байден сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это произошло в преддверии личной встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.

Пентагон сообщил, что помощь в области безопасности включает в себя средства "для повышения смертоносности, командования и контроля, а также ситуационной осведомленности украинских сил".

Соединенные Штаты предоставят Украине противоартиллерийские радары, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, средства защищенной связи и радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для военной медицинской эвакуации.

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил в своем заявлении в субботу, 12 июня, что принятое американской стороной решение о предоставлении второй части пакета помощи в области безопасности стало "своевременным и обоснованным".

Таран добавил, что с 2014 по 2021 год Украина получила помощь в области обороны на общую сумму почти в 2,5 миллиарда долларов. Таран выразил "благодарность нашим американским друзьям за колоссальную дипломатическую, политическую и финансовую поддержку".

Эта финансовая помощь была выделена после того, как Пентагон убедился, что Украина "добилась достаточного прогресса в оборонных реформах в этом году", чего требуют американские законы.

Когда Дональд Трамп занимал должность президента США, Палата представителей под руководством демократов объявила ему импичмент, обвинив его в том, что он пытался использовать военную помощь Соединенных Штатов в качестве рычага воздействия на Киев с целью очернить Джо Байдена в преддверии президентской гонки 2020 года. Позже Сенат под руководством республиканцев оправдал Трампа.

Фил Стюарт (Phil Stewart)