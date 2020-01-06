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Интерфакс-АВН

РФ утилизирует в 2020 г. два экземпляра самой мощной в мире межконтинентальной ракеты "Воевода"

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Ракета Р-36М2 "Воевода" без транспортно-пускового контейнера
Ракета Р-36М2 "Воевода" без транспортно-пускового контейнера.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Michael-Nuclear silo

Уведомление об утилизации будет направлено США в соответствии с договором об СНВ

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-20В будут утилизированы в текущем году, следует из данных системы "Спарк-Маркетинг".

Согласно техническому заданию, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", к 30 ноября 2020 г. должны быть утилизированы две боеголовки, считающиеся самыми мощными в мире. В России она имеет индекс Р-36М2, шифр проекта - "Воевода". По классификации НАТО - "Сатана".

Обе ракеты весом 52 тонны каждая хранятся на территории одной из воинских частей на Урале, их доставят к месту утилизации в транспортно-пусковых контейнерах, нейтрализуют и разберут, часть полученных материалов будет реализована, неликвидные материалы - уничтожены.

Каждая "Воевода" позволит получить более 1,2 кг золота, почти 19 килограммов серебра, 54,5 грамма платины, почти 20 тонн цветных металлов и около 6 тонн черных металлов. После разборки ракеты останется более 26 тонн резинотехнических изделий, стеклопластика и других подлежащих переработке и утилизации материалов.

Ликвидация ракеты и транспортно-пускового контейнера будут проходить в соответствии с процедурами, предусмотренными Договором между РФ и США о мерах пор дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В соответствии с требованиями договора, уведомление об утилизации двух МБР будет направлено американской стороне.

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Страны
Россия
США
Продукция
РС-20
РС-20Б
РС-20В
Проекты
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