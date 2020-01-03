Несколько дней в танке: Русский танк «Армата» по комфорту превосходит западные машины

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Западная пресса восхищается современным русским танком, у которого, как выясняется, по комфортабельности нет в мире аналогов.

Новый русский танк, который стоит целых три миллиона фунтов стерлингов, отмечает британская газета «Daily Mail», — это первый в мире танк, оборудованный унитазом (даже смывать можно). А раз так, русским солдатам уже не нужно, как раньше, ходить «в ящики с боеприпасами».

T-14 «Армата», пишет далее издание, считается совершенством в мире бронетехники. Ведь «туалет на борту позволит экипажу выполнять продолжительные боевые задачи». Системы обеспечения позволяют проводить в танке "хоть несколько дней".

T-14 с экипажем в три человека Кремль продвигает как наиболее совершенную бронированную машину, продолжает издание. Танкисты могут нести в танке службу по несколько дней беспрерывно! Поэтому-то и было найдено современное решение, позволившее обеспечить воинов туалетом, где они могут справить естественную нужду.

Кроме туалета, танк оснащён, продолжает газета, "самым современным оборудованием", включая 125-мм гладкоствольную пушку, прочную броню, программное обеспечение, позволяющее захватывать цели, и два пулемёта. Скорость русского танка — больше пятидесяти миль в час.

В беседе с другим британским изданием, «Mirror Online», Илья Баранов (Ilya Baranov), работник оборонной фирмы, выпускающей танки, заявил, что новое дополнение устранит трудности, связанные с посещением туалета. «Вот почему существует так называемая система жизнеобеспечения или, попросту говоря, уборная», — пояснил он.

Ни американские, ни британские танки не имеют полноценно функционирующих «бортовых туалетов», печалится «Дэйли мэйл».