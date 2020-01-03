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Военное обозрение

В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае возмутились заявлениям американского диппредставителя на Украине по поводу приобретения компаниями из КНР крупного пакета акций украинской компании «Мотор Сич». Напомним, что ранее две китайских компании (Xinwei Technology Group и Tianjiao Airlines) получили право на приобретение акций украинской компании, занимающейся созданием авиационных двигателей. Это вызвало восторг в китайской прессе, где, как уже сообщало «ВО», отдельные эксперты заявили о скором скачке в китайской двигателестроительной индустрии на базе наработок «Мотор Сич».

Однако теперь, как выяснили китайские репортёры, США фактически оказывают прямое давление на Киев с той целью, чтобы компании из КНР не смогли получить полный контроль над «Мотор Сич».

В китайском Sohu отмечено, что давление со стороны США идёт через антимонопольное агентство Украины.

В материале:

Дошло до того, что временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор прямо заявляет, что «Мотор Сич» не должна оказаться под контролем Китая.

Такое заявление г-н Тейлор действительно сделал, выступая перед украинскими журналистами.

У него поинтересовались на предмет того, как же быть с продажей 50 процентов акций украинской компании Китаю? На что Тейлор ответил буквально следующее:

Сделка по компании ещё не закрыта. Этим занимается антимонопольное агентство Украины, проверяя различные факторы.

Далее Тейлор добавил, что «возможен и пересмотр сделки».

В китайских СМИ назвали такие заявления американского дипломата «грубым вмешательством в экономические контакты Украины и Китая».

Упомянутый портал Sohu пишет:

Нет никаких сомнений в том, что США ведут эту игру сознательно, чтобы попытаться сорвать сделку.

В материале приводится и заявление бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что «реализация такой сделки подвергнет её участников опасности». В Китае это расценили как новую угрозу введения санкций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Компании
Мотор Сич
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2 комментария
№1
04.01.2020 03:13
Цитата, q
Это вызвало восторг в китайской прессе, где, как уже сообщало «ВО», отдельные эксперты заявили о скором скачке в китайской двигателестроительной индустрии на базе наработок «Мотор Сич».

А чего радоваться и возмущаться, музыку заказывает тот, кто платит деньги. Они убрали Мотор Сич из сферы влияния России, не для того, что бы передать технологии Китаю. А для того, что бы их уничтожить.
+5
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№2
04.01.2020 12:59
А кричали "Омэрыка с нами!".
0
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