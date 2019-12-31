Войти
Интерфакс-АВН

Путин в поздравлении Эрдогану отметил успехи РФ и Турции в реализации стратегических проектов, ВТС и борьбе с терроризмом в Сирии

700
0
0
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Источник изображения: https://twitter.com/kremlinrussia

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым Годом, направленном президенту Турции Реджепу Тайпипу Эрдогану, отметил успехи в реализации взаимовыгодных проектов и тесное взаимодействие Москвы и Анкары в борьбе с терроризмом в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"В поздравлении (. . . ) Путин констатировал, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов, в том числе, в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества, были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей, Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
20.11.2019
В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции
09.10.2018
Parlamentni listy (Чехия): Третья мировая война? Тереза Спенцерова предметно и ясно говорит об угрозах ударов США по России
20.12.2017
Сирийские ключи
10.05.2017
Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
10.08.2016
В Совфеде рассказали о перспективах сотрудничества с Турцией в обороне
11.12.2015
В Сирии создается саудовская армия с целью противодействия русским
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.01 13:02
  • 11
Мы до сих пор летаем на том, что досталось в наследство от СССР – космонавт Падалка
  • 01.01 12:42
  • 28
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 01.01 12:19
  • 12
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 01.01 10:39
  • 13
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
  • 01.01 09:35
  • 28
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 01.01 08:57
  • 23
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 01.01 08:39
  • 1
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
  • 01.01 07:09
  • 5
Автомат Калашникова XXI века
  • 01.01 06:34
  • 22
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 01.01 06:03
  • 3
С Новым 2020 годом!
  • 01.01 02:14
  • 3
Названы самые ожидаемые вооружения российской армии в 2020 году
  • 01.01 01:41
  • 9
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4
  • 01.01 01:10
  • 4
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 01.01 01:06
  • 9
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 01.01 00:58
  • 4
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов