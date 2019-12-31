Путин в поздравлении Эрдогану отметил успехи РФ и Турции в реализации стратегических проектов, ВТС и борьбе с терроризмом в Сирии

Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым Годом, направленном президенту Турции Реджепу Тайпипу Эрдогану, отметил успехи в реализации взаимовыгодных проектов и тесное взаимодействие Москвы и Анкары в борьбе с терроризмом в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"В поздравлении (. . . ) Путин констатировал, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов, в том числе, в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества, были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей, Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране", - говорится в сообщении.