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Военное обозрение

«У Путина теперь есть «Авангард»: за рубежом комментируют принятие комплекса на вооружение ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

По крупнейшим (и не самым крупным) мировым СМИ прошла информация о том, что в России на боевое дежурство поставлен первый полк, главным оружием которого является межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковым блоком «Авангард». В средствах массовой информации стран Европы, США, Индии, Китая, Украины и др. появились новостные материалы, в которых авторы сообщают своим читателям о том, что «у Путина теперь есть «Авангард».

В индийских СМИ констатируется, что первое упоминание для общественности об «Авангарде» прозвучало в 2018 году из уст Владимира Путина – и уже через год эти гиперзвуковые ракетные комплексы появились на вооружении ВС РФ. Отмечается, что российская армия стала первой в мире, получившей такого рода гиперзвуковое оружие в своё распоряжение.

Дополнительно отмечается, что на Западе тогдашние заявления российского лидера многие не восприняли всерьёз, посчитав их блефом. Теперь эти люди предпочитают молчать.

В Европе напоминают о словах Владимира Путина, в которых он отмечал, что Советский Союз в плане вооружений в основном был догоняющим: «постоянно пытались догнать США, начиная с атомной бомбы». Теперь, как подчеркнул президент России, ситуация кардинально изменилась:

Пусть теперь догоняют нас.

Эксперты в Соединённых Штатах расценили это заявление российского президента как «провокацию к гонке вооружений». Противники безразмерного раздувания военного бюджета в Штатах, а есть и такие, говорят о том, что Путин «сознательно демонстрирует шаги в плане новейших вооружений, чтобы подстегнуть Конгресс США к ещё большим тратам». При этом констатируется, что чем больше объёмы военного бюджета, тем больше объёмы коррупции. В пример приводится попытка провести (впервые за несколько десятилетий) аудит в Пентагоне.

В итоге эта попытка не увенчалась успехом, так как в Минобороны США заявили, что «многие статьи расходов не подлежат аудиту в связи с тем, что являются засекреченными». Критики такого подхода обвинили чиновников Пентагона в сознательном сокрытии информации, считая, что так скрываются масштабы коррупции. В этой связи, складывается впечатление, что найдутся и те, кто и принятие на вооружение гиперзвукового "Авангарда" в России назовёт "вмешательством во внутренние дела США"...

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