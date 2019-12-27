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РИА Новости

В МИД указали на парадокс при выходе США из Договора по открытому небу

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Александр Грушко
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 25 декабря/ Радио Sputnik. Выход США из Договора по открытому небу станет ударом по европейской безопасности, но американские союзники в Европе парадоксально не сопротивляются подобным потенциальным шагам Вашингтона, заявил в интервью газете "Коммерсант" замглавы МИД Александр Грушко.

Ранее в октябре глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Элиот Энгел отметил, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, но выступил против этой идеи.

Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора. При этом издание подчеркнуло, это консультации по этому вопросу продолжаются.

"Как мне представляется, здесь свое слово должны сказать американские союзники в Европе. В Вашингтоне же рассматривают их во многих сферах фактически как вассалов: заставляют покупать свои вооружения, пытаются вынудить покупать свой газ вместо российского, вводят против них санкции, выходят из договоров, которые имеют критически важное значение для самих европейцев. Парадокс в том, что Европа этому почти не сопротивляется, и не очень видно, что у нее есть политическая готовность наконец возвысить голос в защиту собственных интересов", – сказал дипломат.

При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что Вашингтон пока не уведомлял Москву о намерении покинуть Договор по открытому небу, но Россия в этом случае примет решение, исходя из своих национальных интересов.

"В любом случае можно сказать, что это будет очередной удар по европейской безопасности", – констатировал Александр Грушко.

Договор по открытому небу позволяет 34 странам-подписантам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга. Целью документа является создание гарантий мониторинга того, как страны выполняют договоры в области разоружения (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе), и таким образом устранять возникающие озабоченности.

Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ не выйдет из Договора по открытому небу.

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Страны
Россия
США
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Трамп Дональд
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