В МИД указали на парадокс при выходе США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 25 декабря/ Радио Sputnik. Выход США из Договора по открытому небу станет ударом по европейской безопасности, но американские союзники в Европе парадоксально не сопротивляются подобным потенциальным шагам Вашингтона, заявил в интервью газете "Коммерсант" замглавы МИД Александр Грушко.
Ранее в октябре глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Элиот Энгел отметил, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, но выступил против этой идеи.
Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора. При этом издание подчеркнуло, это консультации по этому вопросу продолжаются.
При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что Вашингтон пока не уведомлял Москву о намерении покинуть Договор по открытому небу, но Россия в этом случае примет решение, исходя из своих национальных интересов.
Договор по открытому небу позволяет 34 странам-подписантам проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга. Целью документа является создание гарантий мониторинга того, как страны выполняют договоры в области разоружения (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе), и таким образом устранять возникающие озабоченности.
Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ не выйдет из Договора по открытому небу.