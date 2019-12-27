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ЦАМТО

Заместитель командующего ТОФ ознакомился на АСЗ с ходом строительства новых боевых кораблей

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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Амурский судостроительный завод".

ЦАМТО, 26 декабря. Заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королев посетил ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) где провел встречу с руководством предприятия, которое является основной базой на Дальнем Востоке по строительству кораблей для ВМФ России.

Заместитель командующего вместе с офицерами штаба ТОФ проинспектировал строительство новейшего корвета проекта 22380 "Резкий", осмотрел стапель, на котором ведется строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ржев" и "Удомля", заложенных 1 июля текущего года. Также он ознакомился с выполнением достроечных работ на корвете "Алдан Цыденжапов" и подготовкой его к швартовым испытаниям.

Все работы по флотским заказам ведутся в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
22800 МРК
ТОФ
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