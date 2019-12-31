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Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380

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Выступая 26 декабря 2019 года на церемонии закладки на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Комсомольске-на-Амуре малого ракетного корабля "Уссурийск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 204, заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев, в частности, заявил:.

"Возможно, уходящий год не был богат на сдачу новых кораблей, но третий закладываемый для строительства корабль для Тихоокеанского флота, безусловно свидетельствует о том, что этому заводу по плечу выполнить любую серию заказов. В том числе и на десять корветов проекта 20380, которые так необходимы для нашего флота на Тихом океане. Я думаю, что это будет хорошим подарком для вас, и будет ритмичная и слаженная работа для всего завода".

Строящийся корвет "Резкий" (заводской номер 2104).проекта 20380 в эллинге ПАО "Амурский судостроительный завод". Комсомольс-на-Амуре, декабрь 2019 года (с) Министерство обороны России

Позднее в новогоднем обращении к коллективу АСЗ директор завода В.В. Кулаков заявил:

"Существуют хорошие перспективы для продолжения строительства на наших стапелях корветов для Тихоокеанского флота. Командование ТОФ в этом нашем желании нас целиком поддерживает и прилагает максимум усилий к его осуществлению".

Со стороны bmpd напомним, что к настоящему времени ПАО "Амурский судостроительный завод" осуществило постройку для Тихоокеанского флота уже двух корветов проекта 20380 - "Совершенный" (заводской номер 2101, передан ВМФ России 20 июля 2017 года) и "Громкий" (заводской номер 2102, сдан 25 декабря 2018 года). В достройке на АСЗ находится третий корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103, спущен на воду 21 октября 2019 года), а стадии строительства в эллинге - корвет "Резкий" (заводской номер 2104).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
22800 МРК
ТОФ
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