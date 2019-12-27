Путин внес в Госдуму протокол об использовании беспилотников на военной базе РФ в Киргизии

Документ, в частности, устранит несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы протокол, который позволит ввести в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Положениями протокола соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов, устраняются несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизской Республики", - говорится в пояснительной записке. В частности, вступление в силу протокола позволит российской стороне "ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение".

Кроме того отмечается, что совместная инвентаризация, проведенная при оформлении права временного пользования Россией участками в местах дислокации военной базы, выявила несоответствие их размеров параметрам, зафиксированным в двустороннем соглашении. В частности, превышение составило 58,32 га. В связи с этим протоколом "установлена новая (более высокая) ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории, составившая сумму, эквивалентную $4 794 095". Финансирование этих расходов будет осуществляться в пределах ассигнований федерального бюджета, выделяемых Минобороны России на соответствующий год.

Положениями протокола также определено, что в случае, если Россия проведет за свой счет реконструкцию искусственных покрытий летного поля на аэродроме Кант, которое является собственностью Киргизии и передано России во временное пользование, то право собственности на внесенные неотделимые улучшения будет принадлежать российской стороне, а в случае прекращения действия соглашения данные улучшения передаются Киргизии.