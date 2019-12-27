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Военное обозрение

В Пентагоне заявили о разработке тактики информационной войны против РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса сообщает о том, что в Пентагоне решили заняться "противодействием вмешательству в американские выборы 2020 года". Напомним, что в наступающем году в США пройдут выборы президента, на которых демократы попытаются "отнять" кресло главы государства у Дональда Трампа.

По сообщениям издания Washington Post, американское киберкомандование намерено завершить разработку тактики информационной борьбы против высокопоставленных российских политиков и представителей крупного бизнеса. Отмечается, что меры будут приняты против этих людей в том случае, если они "попытаются вмешаться в американские выборы".

Отдельно отмечается, что "информационная война не будет распространяться на российского президента Владимира Путина". Аргумент:

Это было бы провокационным шагом.

В WP отмечают, что информационные операции США проводили и раньше – даже до создания так называемого киберкомандования. В качестве примера упоминается операция в Ираке, где различными методами солдат правительственных сил Саддама Хуссейна убеждали отказаться от сопротивления и перейти на сторону коалиции. Как известно, многие из "убеждённых" Штатами впоследствии оказались в рядах ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в РФ).

Теперь же, как подчёркивает газета, возможностей стало гораздо больше – с развитием коммуникационных сетей, включая Интернет.

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