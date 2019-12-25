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Интерфакс-АВН

Военнослужащие ЦВО примут участие в будущем году в шести международных учениях, в том числе за рубежом

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Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Центральный военный округ (ЦВО) в 2020 году будет задействован в шести международных учениях, сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"В программе международной совместной подготовки войск наиболее важными и значимыми мероприятиями станут шесть совместных международных учений", - сообщил Лапин журналистам во вторник после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

В числе этих манёвров совместные антитеррористические командно-штабные учения Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2020", которые, отметил командующий, впервые пройдут в Кузбассе. Два совместных учения состоятся в рамках Договора о коллективной безопасности. Это - "Рубеж-2020" и "Нерушимое братство - 2020", которые пройдут на территории Киргизии и Белоруссии, соответственно. Два тактико-специальных учения будут проведены на территории Узбекистана, в них задействуют группы специального назначения вооружённых сил двух государств.

Лапин сообщил, что в 2019 году с органами управления ЦВО "проведено восемьдесят мероприятий оперативной подготовки, в том числе около двадцати крупных учений и более тридцати командно-штабных тренировок, что на пятнадцать процентов превышает показатель 2018 года".

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