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ТАСС

К учениям ШОС "Мирная миссия" привлекут 5,5 тыс. военных, впервые включая белорусских

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Флаги стран ШОС
Флаги стран ШОС.
Источник изображения: © РИА Новости

В учениях будут участвовать военные из России, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 5,5 тыс. военных примут участие в антитеррористических учениях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021", которые пройдут в Оренбургской области с 20 по 24 сентября. В них впервые будут участвовать белорусские военные, сообщили в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа.

"С 20 по 24 сентября 2021 года на полигоне Донгуз в Оренбургской области пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021". <...> Всего в учении "Мирная миссия - 2021" задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В округе уточнили, что в учениях будут участвовать военные из России, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. "Впервые в учении примет участие воинский контингент Республики Беларусь", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Основу российского контингента составят подразделения гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и бригад специального назначения, управления и материально-технического обеспечения, дислоцированных в Самарской области, а также части оперативно-тактической и военно-транспортной авиации.

Военные отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические группировки, а также борьбу с беспилотниками и методы предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия. "Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения "Мирная миссия - 2021" будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе", - добавили в пресс-службе.

Совместные антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия" проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первые из них состоялись в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая. Очередные учения должны были состояться в сентябре 2020 года, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год.

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