В уходящем году на Тихоокеанский флот поставлено более 100 ед. нового вооружения и военной техники

Военнослужащие на БТР-82А во время учений морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморском крае.

ЦАМТО, 24 декабря. По итогам 2019 года соединения и части Тихоокеанского флота (ТОФ) получили более 100 ед. современного вооружения и военной техники.

В частности, морские пехотинцы в Приморском крае приняли в эксплуатацию 10 танков Т-80БВ. На Камчатку поставлено более 30 современных бронетранспортеров БТР-82А и более 10 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2. Береговые войска пополнились новейшими ракетными комплексами.

ТОФ получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) "Бастион". Тяжелая техника была доставлена морским транспортом на Камчатку, а затем в ходе марша – в расположение берегового ракетного соединения войск и сил на Северо-востоке России.

Это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бал". Новая техника уже выполняла практические задачи в ходе учений флота.

В течение года на флот поступили десятки грузовых автомобилей различного назначения, пассажирские автобусы и легковые автомобили УАЗ "Патриот", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.