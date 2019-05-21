Командующий ТОФ: около 20 комплексов "Бал" и "Бастион" усилили береговую ракетную бригаду на Камчатке с начала года

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Отдельная береговая ракетная бригада на Камчатке в этом году была усилена двумя дивизионными комплектами ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", в общей сложности это около 20 машин, которые уже прошли испытания на месте, заявил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.

"С начала года существенно усилена новой техникой отдельная береговая ракетная бригада на Камчатке. Всего за месяц мы получили по одному дивизионному комплекту береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал". Это суммарно порядка 20 машин", - сообщил Авакянц в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он отметил, что "техника была доставлена на полуостров морем, своим ходом совершила марш в расположение соединения".

"Сейчас на машинах проведены все необходимые регламентные работы и пройдены первые учения с выполнением электронных пусков ракет по отряду кораблей условного противника", - сказал командующий ТОФ.

Кроме того, по его словам, "полностью завершено перевооружение на новые бронетранспортеры БТР-82А двух бригад морской пехоты флота, успешно эксплуатируются танки Т-80БВ, которые регулярно привлекаются к мероприятиям плановой боевой подготовки береговых войск и сил на Северо-Востоке России".