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Военное обозрение

Третий военный "пакт" не подписан Индией и США из-за "раздражения" в Вашингтоне контрактом по С-400

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Источник изображения: topwar.ru

В Вашингтоне проведены американо-индийские переговоры, включая и так называемую "министерскую" составляющую в формате "два на два". В переговорах участвовали министры иностранных дел и обороны двух стран. Индийский обозреватель Навтан Кумар отмечает, что переговоры были, с точки зрения США, "омрачены решением Индии купить ЗРК С-400 у России".

Из материала Навтана Кумара в индийских СМИ:

Однако настроение в целом было позитивным, и обе стороны согласились с необходимостью дальнейшего обсуждения совместной работы против общих угроз.

По сообщению индийских средств массовой информации, американские и индийские представители на переговорах обсуждали подписание так называемого "третьего военного пакта". Речь идёт о договоре, который обозначается англоязычной аббревиатурой BECA.

Этот "пакт" позволил бы Индии "использовать американский опыт и возможности" по осуществлению геопространственной разведки, повышения точности в работе автоматизации систем управления оружием, включая беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

Почему договор назван "третьим военным пактом"?

Дело в том, что ранее Индия и США подписали два других соглашения в области военного взаимодействия. Это соглашение в области военной логистики LEMOA и договор о совместимости и безопасности связи COMCASA.

Навтан Кумар:

Американская сторона не скрывала раздражения относительно контракта Индии с Россией по приобретению систем ПВО С-400, чем можно объяснить задержку в подписании третьего военного пакта. В итоге договор подписан не был из-за настойчивого желания Индии приобрести С-400. Глава Пентагона Марк Эспер на переговорах отметил, что вопрос С-400 по-прежнему остаётся крайне острым для развития двусторонних контактов США-Индия в вопросе военно-технического сотрудничества.

Вместо BECA в Вашингтоне подписали приложение по промышленной безопасности, в частности об обмене информацией по угрозам в регионе Индийского и Тихого океанов.

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