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ТАСС

Роскосмос заложит в новую космическую программу аппараты для сбора ископаемых на Луне

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Лунная поверхность через иллюминатор системы малокадрового телевидения "Лунохода-1".
Лунная поверхность через иллюминатор системы малокадрового телевидения "Лунохода-1".
Источник изображения: laspace.ru

Дмитрий Рогозин рассказал, что техника сможет не только добывать лунный грунт, но и доставлять его на Землю

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Тяжелые аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых будут включены в единую космическую программу. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции в пятницу.

"В новую программу будут заложены и следующие аппараты, тяжелые аппараты с возможностью бурения реголита, сбора необходимых ископаемых и доставка их на Землю", - сказал он.

Ранее Рогозин отметил, что единую космическую программу по типу госпрограммы вооружений Роскосмос планирует начать создавать в 2020 году.

Как будут изучать дальний космос

Глава Роскосмоса также рассказал, что космическая обсерватория "Спектр-РГ", которая уже приступила к сканированию Вселенной, станет навигатором для аппаратов лунной программы РФ, а также для миссий, которые отправятся в дальний космос. Об этом сообщил во время пресс-конференции в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, аппаратура "Спектра-РГ" имеет возможность измерять точное расстояние до любых объектов. "По сути, это навигатор. Навигатор для самого точного определения положение любого нашего искусственного объекта. Для любого объекта, который мы планируем запускать в дальний космос", - сказал глава Роскосмоса.

Он добавил, что "это принципиально важное значение имеет для лунной программы, для перспектив изучения планет солнечной системы".

"То есть в каждый момент наш аппарат Роскосмоса (отправленный к Луне или другим планетам - прим. ТАСС) будет точно знать, где он находится. По сути, мы назвали этот проект "Астро-Глонасс", - отметил Рогозин.

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