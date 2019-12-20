The National Interest (США): почему Россия увидела угрозу в крупнейших в истории совместных военных учениях Эстонии с НАТО

Второго мая 2018 года Эстония начала крупнейшие учения в своей истории с 1991 года. В учениях под названием "Еж-2018" приняли участие 15 тысяч военнослужащих, в том числе две тысячи иностранцев из десяти стран НАТО и пяти стран, не являющихся членами НАТО.

Главная тема: Бывшие советские прибалтийские республики противостоят российской агрессии. А НАТО их защищает.

Второго мая 2018 года Эстония начала крупнейшие учения в своей истории с момента обретения независимости в 1991 году. Учения под названием "Еж-2018" (на эстонском языке - Siil 2018) продлились до 14 мая, и в них приняли участие 15 тысяч военнослужащих, в том числе две тысячи иностранцев из десяти стран НАТО (Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Великобритании и США) и пяти стран, не являющихся членами НАТО (Финляндии, Грузии, Ирландии, Швеции и Украины).

Эстония, самая северная из стран Балтии, находится в сложных условиях, поскольку после начала кризиса на Украине в 2014 году ей пришлось увеличить свои расходы на оборону из-за того, что она расположена в непосредственной близости к России, и история отношений между двумя странами складывалась непросто. Таллин увеличил военные расходы страны до рекордного уровня в 2% от ВВП, выполнив требование НАТО, в результате чего маленькая Эстония стала одним из шести членов альянса, которые достигли этой цели. Эстония повысила боеготовность своих резервистов за счет регулярных учений, выполнив задачу, которую другие члены НАТО на восточном фланге только начинают решать. Первого марта 2018 года начальник Генерального штаба Эстонии бригадный генерал Мартин Херем (Martin Herem) заявил, что Эстонию "невозможно оккупировать за несколько дней", бросив вызов любой гипотетической российской агрессии.

Естественно, российская пресса заинтересовалась учениями "Еж-2018", часто публикуя материалы о них под заголовком "крупнейшие военные учения". Для страны с населением менее 1,5 миллиона человек такая статистика и заголовки действительно впечатляют. Некоторые российские комментаторы обсуждают возможность того, что страны Балтии готовят свою собственную агрессию против России, либо в буквальном смысле, либо просто проводя эти учения в регионах, где проживает русскоязычное население.

С другой стороны, как смотрятся учения, в которых участвуют 15 тысяч военнослужащих, на фоне российских военных учений? Следует отметить, что большинство из 13 тысяч эстонцев, участвующих в учениях "Еж-2018" - это эстонские военнообязанные, состоящие в запасе вооруженных сил (Kaitseliit). Что же касается России, у нее довольно неэффективная система призыва из запаса, которая только начинает устранять свои проблемы. Даже в Белоруссии система проведения занятий и учебных сборов и реинтеграции резервистов лучше, чем в России.

Тем не менее, в России сегодня имеются весьма мощные регулярные силы с различными вспомогательными службами, технически не считающиеся частью "вооруженных сил". Одна из этих служб, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, лишь недели назад провела по всей России масштабные учения, в которых приняли участие 112 тысяч человек. С учетом задействованного вспомогательного персонала из числа госслужащих, общее количество участников учений превысило 640 тысяч человек. Правда, это были учения по отработке не военных операций, а действий на случай крупномасштабных стихийных бедствий, таких как наводнения и лесные пожары (хотя во время войны эти силы, безусловно, будут поддерживать российскую инфраструктуру и пострадавшие населенные пункты).

В сентябре 2017 года Россия, как известно, пообещала, что в учениях "Запад-2017" примут участие всего 12 700 участников. Даже если воздержаться от рассуждений о том, почему это заявление вызывало сомнения, это означает, что учений такого масштаба, как "Еж-2018", Россия регулярно не проводит. Тем не менее, заявление об этом было актом российской информационной войны: в январе 2018 года Москва провела учения на Дальнем Востоке, в котором участвовало 19 тысяч человек.

Кроме того, Россия, как правило, делит крупные военно-тактические учения на более мелкие маневры, такие как проведение морских десантных учений в течение неоправданно длительного периода времени с отработкой только отдельных частей операции. Всего с 23 по 27 апреля в России было проведено 17 389 военных учений. Россия - большая страна, но учения проходили в пяти разных местах с участием 1000 и более военнослужащих.

В непосредственной близости к Эстонии, в трех областях, прилегающих к странам Балтии (Калининградская, Псковская и Ленинградская области), в марте 2018 года, по данным Министерства обороны России были проведены учения, в которых приняли участие более 20 тысяч российских военнослужащих. Мой анализ показывает, что март 2018 года был особым временем для проведения учений в Западном военном округе, но не настолько, чтобы в целом его можно было бы назвать периодом проведения значительного количества учений.

Эта "точечная" оценка трех произвольно выбранных учений в России с начала 2018 года вряд ли является исчерпывающей, она лишь позволяет понять те возможности, которые Россия регулярно демонстрирует своими вооружениями во время маневров, которые министр иностранных дел Литвы называет "военным хулиганством". Другие инциденты, такие как запуск корабельных ракет над латвийской исключительной экономической зоной (ИЭЗ) в начале апреля 2018 года, как раз, когда лидеры стран Балтии находились с визитом в Белом доме, настолько многочисленны, что считаются пустяками.

Масштабные учения в Эстонии "Еж-2018" не являются заурядными. Это крупнейшие учения в истории независимой Эстонии. Но если бы точно такие же учения проходили в России, никто бы их не заметил, поскольку они сливались бы со всеми другими военными мероприятиями, проводимыми там скрытно. Если не считать того, что информационным поводом было бы наличие пятнадцати других стран, готовых заявить, что они действительно будут защищать Россию.

Николас Майерс (Nicholas Myers)