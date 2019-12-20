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Интерфакс-АВН

Новая радиолокационная станция, предназначенная для обнаружения крылатых ракет, поступит в Восточный военный округ

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РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России.
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

Владивосток. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Радиотехнические войска объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) по плану переоснащения на новые образцы техники получат новую радиолокационную станция 19Ж6П.

"В новой радиолокационной станции (РЛС) увеличена дальность обнаружения воздушных объектов, введены новые режимы работы, выполнена автоматизация процессов сопровождения, инициализации и сопровождения целей, есть возможность сопряжения РЛС с современными системами АСУ", - сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

Эта РЛС "предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей, в том числе крылатых ракет, при воздействии активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований", говорится в сообщении.

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