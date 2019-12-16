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Военное обозрение

В Китае: закрытие Турцией доступа к базе Инджирлик может остудить "горячие головы" в США

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае оценили заявления властей Турции по поводу возможных ответных мер в отношении США. Речь идёт о заявлении турецких чиновников о том, что Анкара может полностью закрыть доступ для американских военных на базы, располагающиеся на территории Турции, а соответственно, американцам придётся вывозить свой арсенал ядерного тактического оружия (авиабомб) с военной базы в Турции.

Такого рода заявления в адрес США прозвучали после утверждения Вашингтоном антитурецких санкций за приобретение Анкарой ЗРК С-400 у России. Первым делом американцы, как известно, заблокировали передачу турецкой стороне законтрактованных истребителей нового поколения F-35. Дополнительно США пытаются принять меры в отношении турецких чиновников и военных, которые имеют отношение к контракту по С-400 с Российской Федерацией.

В китайском издании Sohu автор отмечает, что заявление Турции о готовности избавиться от американских военных баз на своей территории "может остудить горячие головы в США". При этом добавляется, что Турция в этом случае станет первой страной НАТО в XXI веке, которая позволит себе закрыть американские военные базы.

В Китае пишут о том, что приобретением С-400 у России Эрдоган показал: прежнего доверия Соединённым Штатам нет, база Инджирлик может стать исключительно турецкой.

Из материала:

Он просил их выдать Турции Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает идейным вдохновителем попытки переворота. Но Анкаре отказала администрация Обамы, игнорирует его просьбы и Трамп.

В Китае подчёркивают, что у Эрдогана в голове крутится мысль следующего плана: если Гюлена не выдают, значит, Вашингтон решил, что может повторить свою попытку сместить его с поста президента. Именно поэтому президент Турции ищет альтернативные варианты для укрепления турецкой безопасности.

Для справки: около 5,5 тысяч американских военных дислоцированы на авиабазе Инджирлик (Турция). Там же, по некоторым данным, ВВС США хранят арсенал ядерного тактического оружия.

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