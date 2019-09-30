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30.09.2019
РИА Новости

Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Возможность сбивать все типы воздушных целей, уничтожать объекты в ближнем космосе, поражать гиперзвуковые летательные аппараты — журналисты и эксперты высоко оценили российскую перспективную зенитно-ракетную систему С-500 "Прометей". Ожидается, что по боевой эффективности новейшая ЗРС в разы превзойдет все современные комплексы ПВО.

Универсальный солдат

Главная особенность С-500 "Прометей" по сравнению с предшественником С-400 "Триумф" — способность перехватывать не только летательные аппараты, но и баллистические ракеты.

Совмещение функций ПВО и ПРО на единой платформе позволит надежно прикрыть крупные города и важнейшие промышленные объекты. В частности, С-500 защитит шахты межконтинентальных баллистических ракет — сухопутной основы ядерного щита России.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

"Подробные тактико-технические характеристики этой системы пока закрыты, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Однако уже сейчас понятно, что она значительно превзойдет С-400 — и по дальности, и по огневой производительности, и по помехозащищенности. А самое главное — мобильность. Время развертывания — не более пяти минут. "Прометей" можно быстро перебросить самолетами в любое место и прикрыть войска".

Ходаренок отмечает, что С-500 способен работать даже по объектам в ближнем космосе на высотах от 200 до 250 километров, в частности по низколетящим военным спутникам. Кроме того, такая высотность позволит доставать межконтинентальные баллистические ракеты еще до разделения боеголовок и выброса ложных целей.

Предполагаемый радиус поражения — 600 километров. Зенитные управляемые ракеты "Прометея" в состоянии сбить порядка десяти сверхзвуковых баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также перехватывать на подлете боевые блоки гиперзвуковых ракет. Не уйдут от них и малозаметные истребители пятого поколения.

ПВО с доставкой

"Прометей" получится весьма подвижным. Основные компоненты разместят на проверенном 50-тонном десятиколесном тягаче БАЗ-69096. Восемь колес из десяти — ведущие. Двигатель мощностью почти полтысячи лошадиных сил на шоссе обеспечит скорость до 50 километров в час. На пересеченной местности — чуть помедленнее.

Из-за высокой сложности проекта С-500 доводят до ума уже почти десять лет. Принять комплекс на вооружение планировалось еще в 2016-м, но затянулись работы по созданию первого опытного образца.

Эксперты уже тогда отмечали, что "Прометей" станет первой в мире платформой, способной отражать не только налет одиночных ракет, но и полномасштабные гиперзвуковые ракетные атаки.

Добиться этого конструкторы намерены за счет интеграции С-500 в единую сеть с другими системами — С-400, С-300ВМ4 и С-350 "Витязь". Чтобы пробить подобный "зонтик", противнику придется очень постараться. И хотя считается, что любую систему ПВО можно "задавить" числом атакующих ракет и носителей, С-500, вероятно, будет исключением из правил.

Пусковая установка С-350Е "Витязь"

Источник изображения: © AP Photo / Ivan Sekretarev

Летом 2018-го "Прометей" успешно поразил воздушную цель с расстояния около 500 километров. Этот почти на 100 километров больше, чем предельная дальность любой другой подобной системы.

Сначала себе, потом другим

Первые комплекты С-500 поступят в войска в ближайшие два-три года — по словам гендиректора "Ростеха" Сергия Чемезова, в серию "Прометей" запустят во второй половине 2020-го. И хотя Россия не намерена экспортировать новинку до тех пор, пока не вооружит ею собственную армию, интерес зарубежных заказчиков к проекту постоянно растет.

В частности, весной президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного производства "Прометея". Напомним, этим летом Анкара, невзирая на возражения Вашингтона, импортировала ЗРС предыдущего поколения С-400, лишив себя тем самым места в программе американского истребителя пятого поколения F-35.

Не исключено, что "Прометеем" заинтересуется и Китай, уже купивший у Москвы несколько "Триумфов".

Отечественные системы ПВО всегда пользовались спросом. Россия зарекомендовала себя как производитель высококлассных зенитно-ракетных комплексов, значительно превосходящих лучшие западные образцы по характеристикам и конкурентоспособных по цене.

Это признают даже в НАТО. ЗРС С-400 наравне с комплексом береговой обороны "Бастион" и оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", по мнению командования Североатлантического альянса, надежно закрывают от вторжения извне целые регионы.

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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Бастион
Искандер
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
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