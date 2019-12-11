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ЦАМТО

На верфи Austal USA состоялась церемония крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-26 "Мобайл"

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Independence LCS-2
Корабль класса USS Independence (LCS-2).
Источник изображения: http://zonwar.ru/

ЦАМТО, 10 декабря. На предприятии компании Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) 7 декабря состоялась церемония крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-26 "Мобайл" класса "Индепенденс", предназначенного для ВМС США.

По информации Navalnews.com, LCS-26 – третий корабль для ВМС США, который прошел церемонию крещения в Мобайле в 2019 году. "Мобайл" станет 13-ым кораблем LCS класса "Индепенденс", который будет построен компанией Austal USA.

Церемония резки первых листов алюминия для постройки LCS-26 прошла 12 декабря 2017 года, закладка киля состоялась 14 декабря 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

В Галфпорте (шт.Миссисипи) 5 октября 2019 года состоялась церемонии ввода в боевой состав ВМС США 10-го боевого класса "Индепенденс" – LCS-20 "Цинциннати".

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) на различных стадиях строительства находятся несколько кораблей серии: LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-24 "Окленд", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна" и LCS-30 "Канберра". Ведется подготовка к постройке следующих кораблей серии.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
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