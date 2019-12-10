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ТАСС

Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%

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Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М
Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Вооруженные силы должны оснащаться по последнему слову науки и техники, считает министр обороны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские вооруженные силы в 2020 году должны быть на 70% оснащены современным вооружением, заявил министр обороны Сергей Шойгу в понедельник на селекторном совещании.

"В следующем году предстоит довести долю современного вооружения до 70% и в дальнейшем поддерживать данный уровень", - сказал Шойгу.

Вооруженные силы, подчеркнул он, "должны оснащаться по последнему слову науки и техники". "Прежде всего это касается стратегических ядерных сил, высокоточного оружия и воздушно-космической обороны", - отметил министр.

Он сообщил, что в ходе очередного цикла совещаний, который провел на минувшей неделе в Сочи президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин, были рассмотрены ключевые направления развития Военно-морского флота, а также ход исполнения заданий гособоронзаказа в части строительства, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружения и военной техники ВМФ. Помимо этого, напомнил Шойгу, 22 ноября под руководством президента РФ прошло заседание Совета безопасности РФ, на котором были определены перспективы совершенствования военной организации государства на предстоящее десятилетие.

"Верховный главнокомандующий поставил перед вооруженными силами задачу обеспечить сбалансированное развитие видов и родов войск за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов", - сказал министр.

Также, по его словам, "необходимо и дальше улучшать систему управления".

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Путин Владимир
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2020-й год
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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