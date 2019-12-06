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ТАСС

Минобороны намерено взыскать с судостроительного завода "Пелла" почти на 3 млрд рублей

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Первая очередь нового стапельного комплекса ССЗ "Пелла"
Первая очередь нового стапельного комплекса ССЗ "Пелла".
Источник изображения: topwar.ru

К производству заявление пока не принято

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ подало в арбитражный суд иск к Ленинградскому судостроительному заводу "Пелла" на сумму 2,93 млрд рублей, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

Исковые требования в картотеке не приводятся. К производству заявление пока не принято.

ТАСС пока не располагает комментарием завода.

Предприятие "Пелла" расположено в городе Отрадном Ленинградской области и специализируется на строительстве различных судов и кораблей гражданского и военного назначения. В частности, к настоящему времени оно передало ВМФ России два малых ракетных корабля проекта 22800 - "Мытищи" и "Советск". Еще один - "Одинцово" - готовится к швартовым испытаниям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК
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