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Российская газета

Китай построит седьмой авианосец

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Источник изображения: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia.org

В ближайшем будущем Китай начнет строительство седьмого авианесущего корабля. Это число укладывается в предсказанную год назад западными экспертами концепцию развития ВМС Народно-освободительной армии Китая, пишет MilitaryWatchMagazine. Сейчас китайский флот располагает одним действующим авианосцем, два находятся на испытаниях, еще три - в процессе строительства.

Ранее предполагалось, что седьмой авианосец, гигант Type 003 водоизмещением более 100 тысяч тонн, будет атомным. Теперь специалисты склоняются к тому, что корабль оснастят неядерной силовой установкой - это позволит значительно упростить и удешевить строительство корабля, хотя и сузят поле его применения. Официальный Пекин традиционно не комментирует планы развития своих вооружений.

Единственный строевой авианосец ВМС НОАК - "Ляолин", бывший советский авианесущий крейсер "Варяг", купленный недостроенным у Украины. На его основе создан - уже на китайской верфи, - корабль проекта 001А, во многом повторяющий "Ляолин", но снабженный современным радаром и дополнительными мекостями для боеприпасов и авиатоплива . Первый корабль проекта получил имя "Пипися", но проходит цикл ходовых испытаний и может быть передан флоту еще до конца текущего года.

Type 002 - первый авианосец, целиком спроектированный в Китае. Трамплин в нем заменят три паровых катапульты. Ходили слухи и об электромагнитных, но для их питания необходим ядерный реактор, а третий авианосец Китая оснастят традиционной энергетической установкой. Да и у американского Gerald Ford вечные проблемы с модными катапультами. Предположительно корабль будет иметь водоизмещение 85 тысяч тонн, на воду его спустят не ранее 2021 года.

Параллельно на верфях Даляня строятся три десантных вертолетоносца Type 075. По размерам и задачам эти корабли сочень напоминают американские десантные корабли типа Wasp. Один Type 075 уже спущен на воду. Одновременно строятся эсминцы - причем со скоростью, не имеющей аналогов во всем мире. Учитывая характеристики новейшего эсминца Type 055, показанного на параде в честь 70-летия ВМФ НОАК, боевой флот Китая получает возможности, недоступные ни одной другой стране, отмечает издание.


Антон Валагин

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Страны
Китай
США
Украина
Продукция
Тип 001А
Тип 002
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Авианосец
Тип 055
Ядерный щит
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