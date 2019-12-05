Президент Литвы: с Турцией договорились — планы обороны стран Балтии будут утверждены (Delfi, Литва)

Президент Литвы в ходе саммита НАТО в Великобритании заявил, что Турция согласилась одобрить планы обороны стран Балтии и Польши. По словам Гитанаса Науседы, у него создалось впечатление, что многих членов альянса беспокоит "агрессивное поведение России по отношению к своим соседям".

Турция в среду согласилась утвердить обновленные планы обороны для Балтийских стран и Польши и тем самым сняла последнее препятствие для их формального принятия, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Достигнута принципиальная договоренность (…). У нас нет возражений со стороны Турции, которые не позволяли нам поставить окончательную точку в этой истории", - сказал Науседа журналистам после сессии лидеров НАТО в лондонском предместье Уотфорд.

Турция - единственная [из стран НАТО] - отказывалась утвердить обновленные планы обороны для Балтийских стран и Польши, пока не будут достигнуты договоренности о подобном плане для нее самой.

Больше всего споров вызывало стремление Турции определить действующих на севере Сирии курдских боевиков, которых на Западе ценят за борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (запрещенная в России организация - прим. ред.), как террористические группировки.

Науседа сказал, что ситуация с курдами не обсуждалась на встрече лидеров стран - членов НАТО. "Пока об этом речи не было, сегодня этого не было в повестке дня, и, я думаю, что этот вопрос мы решим", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, как НАТО отреагировало на требования Турции по курдам.

Обновление оборонных планов Науседа назвал практической реализацией пятой статьи договора НАТО, в которой закреплен принцип коллективной обороны. "Говорить о пятой статье абстрактно, конечно, можно, но она должна иметь вполне конкретное выражение коллективной обороны, которое отражено в планах, отражено в конкретных инвестициях, и теперь мы этот шаг, наконец, сможем сделать", - сказал литовский лидер.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления. Министр обороны Раймундас Кароблис на саммите НАТО сказал, что в плане защиты Литвы от российской угрозы, помимо детального планирования, также нужно больше военных учений и мощностей противовоздушной обороны.

Науседа также приветствовал решение глав стран - членов НАТО указать в заключительной декларации на российскую угрозу. В документе говорится, что "агрессивные действия России ставят под угрозу евроатлантическую безопасность". "За столом переговоров создалось впечатление, что многие государства понимают, как неспокойно в современном мире, и что одним из факторов является агрессивное поведение России по отношению к своим соседям", - сказал президент.

Глава государства также сообщил, что лидеры НАТО обсудили экономическую экспансию Китая, особенно в областях технологий и инфраструктуры.

Вайдотас Бенюшис