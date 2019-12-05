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Военное обозрение

В Китае обсуждают "короткий след" J-15 от приземления на палубу авианосца Type001A

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Источник изображения: sina.com.cn

На китайском телевидении вышел репортаж, в котором рассказывается о подведении итогов испытаний авианосца Type001A "Шаньдун" после прохождения первым построенным в КНР авианесущим кораблём Тайваньского пролива. Напомним, что сам факт вхождения авианосца ВМС НОАК в Тайваньский пролив вызвал негативную реакцию в Тайбэе и Вашингтоне. Тайваньская военная авиация была поднята в воздух для наблюдения за Type001A.

Стало известно, что во время прохождения через упомянутый пролив проводились тренировки с авиакрылом. В частности, был задействован палубный истребитель J-15, построенный китайской корпорацией Shenyang Aircraft.

Китайские эксперты обратили внимание на короткий след, оставленный истребителем J-15 на палубе авианосца. Длина оставленных следов составляет около 30 м, и опубликованные на китайском ТВ кадры вызвали вопросы о причинах "загадочно" короткого следа на палубе.

В китайском издании Sina отмечено, что, вероятно, речь идёт о варианте "имитации посадки истребителя на палубу авианосца": истребитель заходил на посадку, касался палубы, но, фактически не приземляясь, вновь продолжал полёт.

При этом в КНР появились и весьма оригинальные мнения. В частности, отмечено, что самолёт не мог "имитировать" приземление на палубу, ведь на фото видно, что он всё же находится на палубе: то есть, либо не взлетал вообще, либо к тому моменту уже приземлился. Из комментариев пользователей:

Если приземлился, то команда корабля могла попросту проводить очистку палубы от следов приземления, как это уже было, и в кадр палуба Type001A попала на одном из этапов этого процесса. А нам предлагают рассуждать "о загадочном коротком следе авиационной резины".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
J-15
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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