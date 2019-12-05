Российские военные в 2019 году обнаружили все пуски баллистических ракет в мире

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские космические войска в нынешнем году смогли зафиксировать пуски всех баллистических ракет, как в РФ, так и за рубежом, заявил заместитель главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Андрей Юдин.

"В 2019 году средствами космических войск были обнаружены все пуски иностранных и отечественных баллистических ракет (ракет космического назначения)", - сказал Юдин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он сообщил также, что боевыми расчетами космодрома Плесецк проведено девять пусков ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В 2019 году Минобороны РФ сообщало о запусках шести ракет-носителей со спутниками в интересах российских военных, а также о трех пусках МБР.