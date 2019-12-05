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Интерфакс-АВН

Российские военные в 2019 году обнаружили все пуски баллистических ракет в мире

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РЛС "Воронеж-М" в Иркутской области
РЛС "Воронеж-М" в Иркутской области.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские космические войска в нынешнем году смогли зафиксировать пуски всех баллистических ракет, как в РФ, так и за рубежом, заявил заместитель главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Андрей Юдин.

"В 2019 году средствами космических войск были обнаружены все пуски иностранных и отечественных баллистических ракет (ракет космического назначения)", - сказал Юдин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он сообщил также, что боевыми расчетами космодрома Плесецк проведено девять пусков ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В 2019 году Минобороны РФ сообщало о запусках шести ракет-носителей со спутниками в интересах российских военных, а также о трех пусках МБР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
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