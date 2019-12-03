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ЦАМТО

Украина значительно снизила экспорт вооружений в период президентства П. Порошенко

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Министр обороны Украины Степан Полторак и президент Украины Петр Порошенко на выставке военной техники в Киеве, приуроченной ко Дню защитника Украины
Министр обороны Украины Степан Полторак и президент Украины Петр Порошенко на выставке военной техники в Киеве, приуроченной ко Дню защитника Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Лазаренко

ЦАМТО, 2 декабря. Украина значительно снизила экспорт вооружений в период президентства Петра Прошенко. В основном это связано с потерей российского рынка сбыта украинских вооружений.

До государственного переворота основной статьей дохода украинского ОПК являлся экспорт комплектующих в Россию, преимущественно вертолетных и авиационных двигателей и силовых установок для кораблей различного класса ВМФ России.

Сейчас существенную долю дохода Украина получает за счет сбыта вооружений из состава ВСУ. Большая часть экспорта подержанных вооружений приходится на африканские страны. В этом регионе, продавая "по дешевке" устаревшие вооружения, Украина фактически занимается демпингом и действительно "перебивает" некоторые программы России по поставке новых вооружений странам этого региона, поскольку многие страны Африки во главу угла ставят не качество, новизну и современность вооружений, а ценовые параметры.

Безусловно, Украина продолжает поставки и новых вооружений, но их доля в общем балансе украинского экспорта меньше, чем ранее. Сейчас основной специализацией Украины стал ремонт (иногда с модернизацией) ранее поставленной в различные страны мира военной техники советского/российского производства.

В "лучшие" времена при Викторе Януковиче, прежде всего за счет емкого рынка России, военный экспорт Украины составлял более 2 млрд. долл. в год.

После разрыва отношений с Россией в сфере ВТС военный экспорт Украины снизился более чем в 4 раза. В частности, по оценке ЦАМТО, в 2016 году он составил 372 млн. долл., в 2017 году – 343 млн. долл., в 2018 году – 555 млн. долл. По прогнозной оценке ЦАМТО, в 2019 году военный экспорт Украины составит около 517 млн. долл. В целом за последние 4 года и по предварительным итогам 2019 года, Украина занимает 18 место в мире по объему экспорта вооружений. И это при том, что ранее Украина уверенно входила в десятку крупнейших стран-экспортеров ВиВТ.

Перечисленные выше цифры касаются идентифицированного легального экспорта обычных вооружений (по классификации Регистра ООН).

В целом можно констатировать, что потеря российского рынка ВиВТ отбросила Украину из первой десятки крупнейших стран-экспортеров ВиВТ в конец второй десятки.

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Россия
Украина
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