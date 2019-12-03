Россияне полны решимости: иностранные партнеры расторгли контракт на строительство крупного корабля, построим сами, еще больше (Sina, Китай)

В советские времена на территории России практически не было верфей для создания крупных надводных кораблей, все они были сосредоточены на Украине. В 2020 году Россия после тридцатилетнего перерыва наконец-то собралась построить крупный корабль. ВМФ России получит отечественную замену французским "Мистралям".

После тридцатилетнего перерыва Россия наконец-то собралась построить крупный корабль. По сообщениям ИТАР-ТАСС, ВМФ России принял решение, что строительство универсального десантного корабля (УДК) водоизмещением 25 тысяч тонн начнется в 2020 году. Всего планируется создать два таких корабля. Они станут крупнейшими надводными судами, построенными в стране после распада СССР. Раньше во флот поступали одни только средние и малые корветы и дозорные корабли, способные осуществлять противолодочную оборону и патрулирование только в прибрежных водах. Они не могли соответствовать великим устремлениям российского флота, им было не под силу остановить его упадок. Россия уже давно поняла огромную значимость универсальных десантных кораблей для перемещения боевых действий с моря на сушу. В 2008 году, когда Россия проводила военную операцию в Грузии, часть солдат доставлялась на поле боя по морю. Однако небольшая вместимость устаревших российских кораблей не позволила погрузить на них много военных и бронированной техники. Поэтому часть солдат была вынуждена добираться до театра военных действий 26 часов. Универсальных десантный кораблю сократил бы это время всего до 40 минут.

Изначально Россия не планировала строить УДК самостоятельно, она хотела купить у Франции корабль типа "Мистраль". В 2011 году с французской стороной был подписан договор, согласно которому Россия планировала приобрести два десантных корабля за 600 миллионов евро, что в два раза больше стоимости тех же кораблей, предназначенных для самой Франции. Она обещала предоставить российской стороне все необходимые технологии, включая исходный код боевых систем, а Россия должна была отвечать за процесс строительства корабля. Но все хорошее быстро заканчивается. Соединенные Штаты всегда были против поставок в Россию французских "Мистралей". После ухудшения российско-украинских отношений, Франция наложила арест на почти готовые корабли. Российская сторона отправила на французскую верфь несколько сотен военнослужащих, разбирающихся в кораблестроении, но те были вынуждены вернуться обратно. Несмотря на последовавшие за инцидентом высказывания высокопоставленных лиц во флоте, что Россия не испытывает такой сильной необходимости в универсальных десантных кораблях и их высокую уязвимость, непрерывно появляющиеся проекты строительства УДК говорят о том, что страна не оставляет надежду ими обзавестись. Россия уже представляла проект универсального десантного корабля водоизмещением 15 тысяч тонн, всего немного меньше нынешних 25 тысяч тонн. Увеличение водоизмещения означает желание России получить передовой десантный корабль в кротчайшие сроки.

По данным источников в судостроительной отрасли, длина нового российского УДК будет составлять около 220 метров, водоизмещение - 25 тысяч тонн, больше, чем у французского корабля типа "Мистраль", где оно составляет 21,5 тысячу тонн. Российский УДК сможет перевозить 900 военнослужащих в полном снаряжении, то есть два усиленных батальона. Корабль также может транспортировать более 20 тяжелых вертолетов. В сумме с людьми и бронированной техникой, это оказывается больше 16 вертолетов, которые может вместить французский "Мистраль", но меньше 30 вертолетов, помещающихся на борту американского УДК "Уосп". По своим характеристикам российских корабль будет превосходить французский "Мистраль", который так и не удалось получить. Тогда Франция не согласилась его продать, теперь же Россия построит свой корабль, лучше французского.

За последние годы Россия накопила немало опыта, реконструируя для Индии авианосец "Адмирал Горшков", и упрочила свои навыки строительства крупных кораблей. Однако способность переделать авианосец еще не означает способность построить корабль водоизмещением в несколько десятков тысяч тонн. Создать универсальный десантный корабль проще, чем авианосец, но и он представляет собой высокотехнологичную конструкцию. В современном мире лишь немногие страны с сильной промышленностью могут справиться с их строительством. В советские времена из-за ограничений, связанных с географическим положением, на территории России практически не было верфей для создания крупных надводных кораблей, все они были сосредоточены на Украине. Это и стало главной причиной того, что Россия почти 30 лет не строила крупных кораблей и захотела купить французские "Мистрали". В рамках данного проекта российская сторона отвечала за часть строительных работ, однако это касалось только каркаса судна, который нужно было отправить во Францию для дальнейшей сборки, ведь все внутреннее оборудование создавалось там.

К счастью для России, за последние годы ситуация изменилась. Часть российских верфей использует оборудование, поставляемое из Китая, и постепенно приобретает возможности, необходимые для постройки крупных кораблей. И все же строительство универсального десантного корабля водоизмещением 25 тысяч тонн станет серьезным вызовом для российских верфей, несколько десятилетий не работавших с крупными кораблями. Недостаток опыта на начальном этапе строительства может заставить Россию избрать окольные пути, но при наличии достаточного финансирования, российская промышленная база сможет без труда обеспечить страну универсальными десантными кораблями.