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Военное обозрение

В Индии рассказали о последствиях для США в случае введения санкций из-за С-400

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Источник изображения: topwar.ru

Американские санкции, которые могут быть введены против Индии из-за покупки российской ЗРС С-400, в большей степени ударят по американской военной промышленности. С таким заявлением выступил сотрудник аналитического центра Observer Research Foundation (Индия) Дхрува Джайшанкара, передает Defense News.

По словам индийского аналитика, введение санкций против Индии из-за ЗРС С-400 могут навредить военным сделкам США с Индией, которые уже заключены или близки к заключению. Они включают в себя поставки палубных многоцелевых вертолетов Sikorsky SH-60 Seahawk, дронов Sea Guardian от General Atomics и, возможно, модифицированных истребителей F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet.

Все это будет поставлено под угрозу введением санкций США

— заявил Джайшанкар, добавив, что "решение (о не введении или обходе санкций в случае их введения) может быть найдено".

Ранее глава американского командования в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Филип Дэвидсон заявил, что сотрудничество между Вашингтоном и Дели предполагает все большее использование Индией американского оборудования.

В Госдепе США ранее поставили Индии условие, при котором Соединённые Штаты не будут применять санкции за покупку С-400.

Нью-Дели необходимо ужесточить меры безопасности в области оборонных технологий, чтобы предотвратить слежку со стороны Москвы, в том числе и на основе приобретаемых у России вооружений

- заявил неназванный чиновник американской администрации.

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Dhruv
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F-18
SH-60
С-400 Триумф
Компании
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Sikorsky Aircraft
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