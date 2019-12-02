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Найден способ избежать санкций США из-за С-400

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Источник изображения: Фото: Виталий Невар / Reuters

Санкции Вашингтона в отношении Дели из-за покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" навредят американской оборонной промышленности, передает Defense News заявление сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation (Индия) Дхрува Джайшанкара.

Американское издание пишет, что крупные сделки между Дели и Вашингтоном в области оружия включают в себя поставки палубных многоцелевых вертолетов Sikorsky SH-60 Seahawk, дронов Sea Guardian от General Atomics и, возможно, модифицированных истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon и McDonnell Douglas (куплена Boeing) F/A-18 Hornet.

"Все это будет поставлено под угрозу введением санкций США", — сказал Джайшанкар. Аналитик добавил, ссылаясь на неназванных американских чиновников, что "решение [о не введении или обходе санкций в случае их введения] может быть найдено".

Издание также приводит комментарий главы американского командования в Индо-Тихоокеанском регионе адмирала Филипа Дэвидсона, заявившего, что будущее сотрудничества между Вашингтоном и Дели предполагает все большее использование Индией американского оборудования.

В ноябре Турция в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России системы С-400 "Триумф".

В июле в Defense News предложили несколько способов допустить одновременное использование Турцией российских С-400 "Триумф" и американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
Dhruv
F-16
F-18
F-35
SH-60
С-400 Триумф
Компании
General Atomics
General Dynamics
MD Helicopters
Sikorsky Aircraft
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