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Военное обозрение

Боевики заявили, что вертолёты ВВС Франции упали в Мали в результате их обстрела

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Источник изображения: https://www.facebook.com/armeedelair

Один из медиаресурсов, который считается подконтрольным террористической группировке ИГИЛ (*запрещена в России), представил заявление боевиков по поводу потери Францией двух своих вертолётов и 13 военнослужащих в ходе спецоперации в Мали.

Напомним, что несколько дней назад в Париже сообщили, что вертолёты столкнулись при совершении маневра. При этом добавлялось, что случившееся "никак не связано с тем, что вертолёты были атакованы с земли".

Террористы ИГИЛ в свою очередь утверждают, что французские власти лгут. В материале игиловского медийного ресурса утверждается, что один из вертолётов, принадлежавших французскому контингенту, был обстрелян именно с земли. Пытаясь вывести машину из-под обстрела, пилот допустил маневр, который стал неожиданным для пилота второго вертолёта ВВС Франции. В итоге одна машина задела винт другой, сама получив повреждения. Оба вертолёта упали.

Напомним, что на территории Мали действует международная военная миссия под французским командованием. В составе миссии, в том числе, военнослужащие с Украины и из стран Балтии. По последним сведениям, на борту вертолётов никаких других военнослужащих, кроме французских, не было.

Активность боевиков в Мали возросла в разы после натовского военного вторжения в Ливию. Сегодня сохраняется террористический трафик между Ливией и рядом государств центральной Африки, пресечь который французский военный контингент пока не в состоянии.

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Страны
Ливия
Мали
Россия
Украина
Франция
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