Путин предлагает странам ОДКБ использовать опыт России в борьбе с терроризмом в Сирии

Бишкек. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова делиться опытом борьбы с терроризмом, который был наработан в рамках операций в Сирии с партнерами по ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Полагаю необходимым повышать эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в зоне ответственности с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи наших границ. В этой связи представляется целесообразным активизировать деятельность центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями", - сказал Путин, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Бишкеке.

Россия, по его словам, и дальше намерена укреплять взаимодействие с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. "Считаем полезным продолжение практики совместных операций по выявлению и ликвидации международных террористических группировок на пространстве ОДКБ", - сказал глава государства.