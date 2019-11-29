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Независимое военное обозрение

На Камчатке истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в сложных погодных условиях перехватили "нарушителя" воздушной границы

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: rg.ru

На Камчатке в рамках проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота осуществили перехват условного нарушителя воздушного пространства России. Об этом поступило сообщение пресс-службы ТФ РФ за подписью руководителя отдела информации капитана 2 ранга Николая Воскресенского.

Для создания условий, приближенных к реальным, роль "нарушителя" границы выполнял экипаж самолета МиГ-31. Ему была поставлена задача под прикрытием непогоды проникнуть на высокой скорости в воздушное пространство в зоне ответственности сил Тихоокеанского флота.

На перехват "нарушителя" по тревоге поднялся высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил морской авиации ТОФ. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях при значительной облачности и минимуме погодных условий, которые сложились сейчас на Камчатке в результате воздействия на полуостров циклона.

В заданном районе экипаж истребителя выполнил самостоятельный поиск цели: условный нарушитель был обнаружен, классифицирован и сопровожден за пределы воздушного пространства страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
ТОФ
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