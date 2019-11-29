Заместитель главного военного прокурора: призывник в армии получает 30 новых прав и льгот

Генерал-майор юстиции Сергей Скребец — о том, что должен помнить молодой человек призывного возраста, и новеллах в законодательстве о военном призыве

О роли прокурорского надзора в ходе призыва на военную службу, о том, что должен помнить молодой человек призывного возраста, и новеллах в законодательстве о призыве на службу в армию в интервью ТАСС рассказал заместитель главного военного прокурора генерал-майор юстиции Сергей Скребец.

- В России проходит осенний призыв на военную службу, в ходе которого будут призваны 132 тысячи новобранцев. Это горячая пора не только для 2,7 тыс. призывных комиссий, но и для военных прокуроров. Над чем в первую очередь работают военные прокуроры?

- Неотъемлемая часть деятельности военных прокуроров - это обеспечение законности и правопорядка во время призыва на военную службу, поэтому в каждую призывную кампанию органами военной прокуратуры проводится значительная работа. На контроль взяты все этапы призывных мероприятий: от явки юношей в военкомат на призывную комиссию до их прибытия к месту прохождения военной службы. Особое внимание уделяется размещению граждан на сборном пункте, обеспечению их питанием, обмундированием и другими видами довольствия, своевременности и полноте реализации прав, льгот и других социальных гарантий, предусмотренных для военнослужащих.

- Молодые люди черпают информацию из интернета и встречают там обилие различных, зачастую незаконных, советов и предложений. Что в этой связи предпринимает военная прокуратура?

- Пресечение противоправных действий отдельных организаций и лиц, предлагающих гражданам услуги по незаконному освобождению от призыва на военную службу, в том числе посредством сети Интернет, - тоже важное направление деятельности военных прокуроров. Для этого органами военной прокуратуры на системной основе проводится мониторинг СМИ, осуществляется взаимодействие с органами МВД и ФСБ России. При выявлении таких предложений принимаются меры к удалению этой информации из Сети в судебном порядке. В 2019 году суды признали незаконной и прекратили деятельность более 200 таких интернет-сайтов.

- Совершенно очевидно, что такие сомнительные услуги по незаконному освобождению граждан от призыва на военную службу не могут быть реализованы без посредничества работников военных комиссариатов. Выявляются ли военными прокурорами, скажем так, "оборотни в погонах" в военных комиссариатах?

- Действительно это так. По-прежнему военными прокурорами выявляются факты, когда к совершению таких незаконных действий так или иначе причастны должностные лица и другие работники военных комиссариатов. В текущем году ими совершено свыше 100 преступлений коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено 49 лиц. Речь идет о фактах взяточничества, должностного подлога и мошенничества, сопряженных с использованием служебных полномочий в целях получения денежного вознаграждения за незаконное освобождение граждан от призыва на военную службу.

Примеров, к сожалению, достаточно. Так, в марте этого года по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Красногорска Московской области, должностных лиц военного комиссариата Московской области и подчиненных ему городских и районных военных комиссариатов, которые в 2017-2018 годах за вознаграждение на общую сумму более 4,2 млн рублей с помощью подложных медицинских документов незаконно освободили от призыва 22 человека.

- Как вы посоветуете действовать молодым людям-призывникам, когда у них возникают связанные с призывом на военную службу вопросы правового характера.

- Конечно, в жизни возникают разные ситуации, когда призывникам нужно решить какие-то вопросы, получить правовую консультацию, в том числе чтобы, так сказать, самим не попасть в конфликтную с законом ситуацию.

В этой связи, безусловно, я рекомендую призывникам за правовой помощью всегда обращаться к профессионалам, а не искать в интернете сайты, предлагающие сомнительные услуги по освобождению от призыва на военную службу.

Поэтому не менее важное значение в ходе призывных мероприятий придается информационному обеспечению. В Главной военной прокуратуре, во всех военных прокуратурах окружного и гарнизонного звена перед каждым призывом граждан на военную службу возобновляется работа 172 консультативно-правовых пунктов. Адреса, телефоны и информация о порядке их деятельности размещается в интернете, в печатных и других СМИ. Непосредственно в Москве можно обратиться в приемную Главной военной прокуратуры по адресу: переулок Хользунова, д. 16, стр. 1, задать вопрос по телефону: (495) 693-62-44. Либо разместить свое обращение на официальном сайте Главной военной прокуратуры в разделе "Интернет-приемная".

Всем заявителям в ходе уже проходящей призывной кампании даны необходимые разъяснения. А там, где требовалось, проведены проверки и приняты меры прокурорского реагирования.

- О чем в первую очередь должны помнить призывники?

- Следует отметить, что с каждым годом неуклонно сокращается количество правонарушений, связанных с уклонением граждан от призыва на военную службу. Это один из закономерных результатов повышенного внимания руководства страны, Минобороны и других силовых ведомств к вопросам престижа военной службы. Вместе с тем еще находятся граждане, пытающиеся ее избежать. Но нарушители закона должны помнить о неотвратимости наказания за содеянное.

Напомню, что за уклонение от призыва на военную службу и прохождения альтернативной службы установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 328 УК РФ.

Молодым людям, которые думают за деньги откупиться от военной службы, следует помнить, что такие действия образуют состав преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ (дача взятки), за что они неминуемо будут привлечены к уголовной ответственности. При этом вопрос о прохождении военной службы для них так и не будет закрыт.

Уклонение от призыва на военную службу тесно связано с неисполнением законодательства о воинском учете. Здесь требование закона одно: граждане обязаны состоять на воинском учете в военном комиссариате. Отсутствие регистрации по месту жительства или временного пребывания не освобождает их от такой обязанности. Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, а также проживающих более трех месяцев без регистрации, осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы). При переезде на новое место жительства или пребывания граждане в двухнедельный срок обязаны явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет и внесения изменений в документы воинского учета.

За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования, умышленную порчу или утрату военного билета Кодексом РФ об административных правонарушениях (статьи 21.5-21.7) предусмотрена административная ответственность.

- Какой, по вашему мнению, основной вектор в деятельности военных прокуроров в ходе призывной кампании?

- Приоритетная задача военных прокуроров на местах - помочь новобранцам адаптироваться в воинских коллективах.

В течение первых месяцев военной службы молодых людей, прибывших в войска для прохождения службы по призыву, военными прокурорами будут проверены полнота их обеспечения положенными видами довольствия, исполнение командованием требований законодательства о правах и социальных гарантиях военнослужащих.

Если выявляются недостатки, связанные с деятельностью социальных служб либо органов местного самоуправления по месту жительства родственников военнослужащих и касающиеся их родных и близких, то работа по устранению этих нарушений закона проводится совместно с коллегами из территориальных прокуратур.

При этом отмечу, что особенностью процесса призыва молодых людей на военную службу является то, что с первых дней исполнения ими воинских обязанностей меняется их социальный статус, а значит, и правовое положение

- В связи с этим хотелось бы спросить, какие правовые гарантии есть у тех, кто начал служить по призыву?

- В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" началом военной службы для граждан считается день присвоения (военным комиссаром субъекта РФ на сборном пункте перед отправкой молодого человека в войска) воинского звания рядового. Именно с этого момента начинается военная служба, и, соответственно, призывник, став военнослужащим, обладает всей полнотой прав и обязанностей, установленных законодательством для этой категории граждан.

После призыва каждый гражданин уже как военнослужащий приобретает более 30 гарантированных государством новых прав, льгот и социальных гарантий в области здравоохранения, труда, образования, финансового и других видов обеспечения, социального страхования, и даже по жилищным вопросам

Например, они имеют право на бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение по месту службы по нормам, определяемым правительством, получение медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами, подлежат медико-психологической реабилитации после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, и обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.

Они также обязательно обеспечиваются банно-прачечным обслуживанием, убытки, причиненные военнослужащим, находящимся при исполнении ими обязанностей военной службы, возмещаются за счет средств федерального бюджета, на период службы за ними сохраняются жилые помещения, занимаемые до призыва, при этом они не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Но вчерашние призывники, а сегодня уже военнослужащие, должны четко знать не только свои права, но и установленные законом обязанности

С целью их правового обучения и воспитания военными прокурорами на призывных пунктах и в воинских частях проводятся лекции, индивидуальные беседы на правовые темы, юридические консультации, а также иные правовые и профилактические мероприятия, в том числе совместно с общественными объединениями.

- Статус военнослужащих по призыву распространяется на их близких?

- Определенными правами наделены и их родные и близкие. К примеру, в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" с 1 февраля 2019 года жена военнослужащего по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, имеет право на единовременное пособие в размере 27 тысяч 680 рублей, а мать ребенка военнослужащего по призыву - ежемесячное пособие в размере 11 тысяч 863 рублей.

- Есть ли новеллы в законодательстве, в том числе в части предоставления отсрочек?

- В текущем году призыв граждан на военную службу осуществляется с учетом внесенных в законодательство изменений. В марте 2019 года вступили в силу изменения в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", которые расширили перечень оснований для получения студентами отсрочек от армии. Так, гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу не только по программам высшего профессионального образования (бакалавриат или специалитет), но и среднего профессионального образования.

Граждане, достигшие 18 лет в период обучения в школе и воспользовавшиеся правом на отсрочку в связи с этим, а также обучением в вузе по программам бакалавриата или специалитета, получили право на еще одну отсрочку для продолжения обучения в магистратуре

Принятыми в феврале этого года изменениями в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" обеспечена возможность гражданам состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Это актуально в первую очередь для иногородних призывников, обучающихся в образовательных учреждениях, но не имеющих регистрации по месту проживания.

С 2018 года внесены изменения в статьи 38 и 52 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым граждане из числа признанных ранее ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья по их желанию и при наличии соответствующих показаний здоровья могут быть призваны на военную службу.

Кроме того, с января 2020-го отсрочка от призыва на военную службу будет предоставляться гражданам, поступившим на службу в органы исполнения наказаний непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов и учреждений, при наличии у них высшего образования и специальных званий - на время службы в этих ведомствах.

Хочу особо подчеркнуть, что государством принимаются беспрецедентные меры по повышению престижа и привлекательности военной службы. Командованием и органами военной прокуратуры делается все для того, чтобы законодательные нормы в этой сфере работали в полном объеме и эффективно.

Беседовал Александр Шашков