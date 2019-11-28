Последние из шести подлодок проекта 636.3 для ТОФ будут построены на "Адмиралтейских верфях" в 2022 году

Санкт-Петербург. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Строительство серии дизельных подводных лодок для Тихоокеанского флота России должно быть завершено в 2022 году, говорится в материалах Кремля к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург.

"Строительство серии из шести кораблей идет по графику и в соответствии с контрактом должно быть завершено в 2022 году", - отмечается в материалах.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в среду в Петербурге Путин посетит "Адмиралтейские верфи".

В материалах к поездке на верфь отмечается, что первая в серии из шести подлодок проекта 636.3 - "Петропавловск-Камчатский" вошла в состав Тихоокеанского флота РФ 25 ноября этого года.

"На второй подводной лодке серии - "Волхов" на сегодняшний день ведутся работы по подготовке корабля к спуску на воду, который намечен на конец года. В ноябре заложены третий и четвертый корабли - "Магадан" и "Уфа". В октябре началась резка металла на пятую подводную лодку для Тихоокеанского флота", - говорится в материалах.

Это вторая серия подлодок проекта 636.3, которая строится на "Адмиралтейских верфях" для российского флота. В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок для Черноморского флота России.

"По указанию министерства обороны РФ АО "ЦКБ "Рубин" модернизировало основные системы корабля базового проекта 636, в том числе информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Внесен ряд усовершенствований в общекорабельные системы с целью повышения скрытности подводной лодки и улучшения бытовых условий для экипажа", - отмечается в материалах.