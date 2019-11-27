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Интерфакс-АВН

Российские военные взяли на управление новый спутник, он способен наблюдать за другими аппаратами и Землей

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Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома "Плесецк", в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.

"Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников", - сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - заявили в министерстве.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
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