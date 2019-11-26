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Интерфакс-АВН

"Ростех" презентовал свои системы борьбы с дронами силовым ведомствам и нефтяным компаниям

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Система борьбы с БЛА "Пищаль"
Система борьбы с БЛА "Пищаль".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Концерн "Автоматика" провел демонстрацию работы систем противодействия беспилотникам для потенциальных заказчиков, в их числе силовые ведомства и нефтяные компании, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" провел в Калужской области демонстрацию работы мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении.

"В мероприятии приняли участие представители ряда крупнейших аэропортов, министерства обороны, Росгвардии, а также компаний топливно-энергетического комплекса: Роснефти, Транснефти, Сургутнефтегаза и др", - сообщает госкорпорация.

Отмечается, что в ходе демонстрации запускались беспилотники, задачей которых было преодолеть периметр охраняемого объекта. "Входя в зону действия анти-БЛА систем, дроны теряли управление, цель и способность двигаться по заданному маршруту", - сообщили в "Ростехе".

По данным госкорпорации, на презентации демонстрировалась работа систем "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО", "Сапсан-Бекас", "Луч" и "Купол".

Между тем в начале ноября в Росгвардии предложили разрешить сбивать дроны с помощью оружия, мотивируя это дороговизной технических средств противодействия беспилотникам.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Ростех
Проекты
БПЛА
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