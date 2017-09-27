"Рособоронэкспорт" расширит сферу внешнеторговой деятельности



Стенд "Рособоронэкспорта".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд "Рособоронэкспорта".Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 27 сентября. АО "Рособоронэкспорт" расширяет сферу своей внешнеэкономической деятельности.

С 2017 года госпосредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения к сфере своих компетенций планирует добавить экспорт российских средств обеспечения безопасности различного уровня, в том числе национального.

"В 2017-2018 годах проведем репозиционирование имиджа "Рособоронэкспорта". Это связано с валообразным ростом интереса мирового рынка к решениям по обеспечению государственной и инфраструктурной безопасности из-за беспрецедентного расширения угроз терроризма и экстремизма. Поэтому продвижение на внешний рынок услуг по безопасности мы видим одним из драйверов компании. На сегодня "Рособоронэкспорт" обладает полной компетенцией для успешной работы в этой области с министерствами внутренних дел, пограничными службами, силами национальной гвардии и береговой охраны стран-партнеров", – сообщил руководитель аппарата генерального директора "Рособоронэкспорта" Юрий Каптелкин.

В целях развития нового направления деятельности спецэкспортера сформирован специальный тематический кластер предприятий Госкорпорации Ростех, выпускающих продукцию для антитеррора. Разработки ведутся во взаимодействии со специалистами по противодействию терроризму и правонарушениям из всех российских силовых структур: Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Продукты, предлагаемые "Рособоронэкспортом", включают в себя целый арсенал специальных средств и систем. В него входят комплексная автоматизированная система "Безопасный город", средства доставки подразделений правопорядка, в том числе авиационные, для проведения спецопераций, специальные машины обеспечения общественного порядка, средства нелетального действия, специальное стрелковое оружие для полиции, средства индивидуальной бронезащиты.

Значительная часть нового направления посвящена антитеррористическим средствам. Иностранным заказчикам могут поставляться специальное стрелковое оружие и средства ближнего боя, специальные бронированные автомобили, поисково-досмотровая техника, средства обнаружения взрывчатых и наркотических средств, средства работы с взрывоопасными предметами, робототехнические комплексы.

"Кроме того, уже сегодня мы предлагаем нашим партнерам средства охраны объектов особой важности и критической инфраструктуры, а также протяженных границ как по суше, так и по воде. Немалое внимание уделяем вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами и обеспечения кибербезопасности", – добавил Ю.Каптелкин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".