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Военное обозрение

В докладе искажались факты: WikiLeaks опубликовал письмо сотрудника ОЗХО о "химатаке" в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Сайт WikiLeaks, занимающийся расследованиями, представил публикацию, касающуюся работы сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. Это та самая организация, которая в своё время получила Нобелевскую премию мира за "содействие в химическом разоружении Сирии".

В ВикиЛикс приводится письмо сотрудника ОЗХО от июня 2018 года. Сотрудник сообщает своему руководству о том, что в процессе подготовки доклада о "химической атаке" в пригороде Дамаска – городе Дума – были допущены серьёзные искажения реальных фактов.

В частности, в докладе было заявлено, что "химическое оружие в Думе применялось в апреле 2018 года", причём бомбу, начинённую отравляющим веществом, сбросили с воздуха".

Представитель ОЗХО в своём письме указывает, что после подготовки доклада в его текст были внесены изменения, в итоге исказившие суть. В частности, было заявлено о якобы доказательствах применения хлора под Дамаском. Член миссии ОЗХО отмечает, что некоторые следы хлора в Думе были обнаружены, но их было настолько мало, что говорить о химической атаке достоверно было нельзя. По его словам, это вполне мог быть хлор из бытовых средств химии, включая отбеливатели.

Представитель ОЗХО отмечает, что в докладе была искажена информация и о "жертвах химатаки". Так, в текст доклады внесены слова о признаках отравления, но эти признаки ничего общего не имели с теми, которые были бы характерными в случае применения хлора. Были искажены и материалы о "средствах доставки химоружия". Так, в докладе появились данные о сброшенной химической бомбе - той самой, которая (по известному фото), пробив крышу здания, каким-то образом без повреждений оказалась на кровати.

Нужно напомнить, что миссия ОЗХО прибыла в Думу лишь спустя две недели после заявлений о якобы применении там химического оружия.

Дополнительная важная деталь: США и представители так называемой американской коалиции нанесли удар по позициям сирийской правительственной армии, не дожидаясь выводов миссии Организации по запрещению химического оружия.

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Страны
Сирия
США
Проекты
Химоружие
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