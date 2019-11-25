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Известия.ru

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для испытания нового оружия. Об этом сообщает пресс-служба флота в субботу, 23 ноября.

В Северодвинске фрегат пройдет подготовку к испытаниям новых видов оружия и выйдет в Белое море для проведения испытательных стрельб.

Переход судна по Баренцеву и Белому морям прошел в благоприятных погодных условиях. Экипаж отработал несение походной вахты и провел учение по жизнеспособности корабля на ходу.

"Адмирал Горшков" был признан лучшим кораблем Северного флота по итогам боевой подготовки в 2019 году. Его экипаж получил награду переходящего кубка губернатора Мурманской области.

Фрегат входит в состав многофункциональных боевых кораблей, способных оказывать сопротивление надводным, воздушным и подводным противникам, а также наносить удары по наземным и береговым целям на расстоянии более 1,5 километров. Является самым современным боевым судном Северного флота, построен на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и включен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.

30 октября главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов сообщил, что Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире.

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