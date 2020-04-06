Фрегат "Адмирал Горшков" пройдет модернизацию в Северодвинске

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Северодвинск, где он пройдет частичную модернизацию систем и механизмов, сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" завершил межбазовый переход через Баренцево и Белое моря и прибыл в Северодвинск. Корабль был ошвартован у одного из причалов Беломорской военно-морской базы. Экипаж фрегата здоров, материальная часть - исправна", - сообщили в пресс-службе.

"В Северодвинске корабль пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов на предприятиях судоремонтного комплекса, а в дальнейшем проведёт ряд испытаний в Белом море", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, во время нахождения в Беломорской военно-морской базе моряки будут нести службу в обычном режиме с учётом требований санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе пребывания.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 был построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.