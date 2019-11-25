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Деловая газета "Взгляд"

США заявили о просьбах других стран к Египту не покупать у России Су-35

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Источник изображения: mil.ru

Не только США просят Египет отказаться от приобретения российских истребителей Су-35, сообщил представитель Госдепа.

США хотят "ответить на потребности" Каира "в области самообороны", но предупреждают, что в случае покупки "важных российских оборонных платформ" Египет может "уйти на второй план в соображениях безопасности в регионе".

Госдеп заявил, что США и Египет "до конца еще не примирили позиции", но Каир "отчетливо понимает, чем рискует", передает РИА "Новости".

"Конечно же, есть другие страны, которые тоже обращались к Каиру и говорили: "Пожалуйста, не перечеркивайте весь достигнутый вами за последние годы прогресс", – приводит слова представителя Госдепа ТАСС.

Напомним, Госдеп пригрозил Египту санкциями за покупку самолетов у России. Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что это свидетельствует о неспособности США конкурировать с российской военной техникой в честной борьбе.


Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
Су-35
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