Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Сердюков не разделяет мнение об отставании России в создании беспилотников

Дубай. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ достигла серьезного прогресса в создании беспилотников, заявил "Интерфаксу" индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

"По беспилотной тематике есть серьезные наработки. Недавно вы стали свидетелями первого полета нового тяжелого ударного беспилотника. Есть и другие интересные проекты. Детали раскрывать не буду", - сказал Сердюков, отвечая на вопрос об отставании РФ от других стран по беспилотной тематике.

Экс-министр обороны также сообщил о создании перспективных самолетов для военных, не раскрыв деталей. "Вся наша конкурентоспособная военная авиатехника хорошо известна. Срок реализации новой авиационной программы - десятилетие, как минимум. Поэтому ничего в ближайшее время принципиально не изменится с точки зрения линейки. Перспективные военные разработки ведутся, но о них я рассказывать пока не стану", - заявил Сердюков.

В данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов.

Тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России. По данным Минобороны, первый полёт нового военного БЛА длился более 20 минут - "Охотник" под управлением оператора совершил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, заявили тогда в военном ведомстве.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Между тем, согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

В июне на форуме "Армия-2019" впервые показали макет "Охотника" - в описании экспоната было указано, что длина полноразмерного беспилотника составляет 19 метров, а размах крыльев - 14 метров. Эти размеры сопоставимы с параметрами истребителя пятого поколения Су-57.

По данным источника "Интерфакса", "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с Су-57. В перспективе возможно, что экипаж Су-57 сможет удалённо управлять беспилотником для совместной работы в едином сетевом контуре.

По мнению экспертов, "Охотник" по характеристикам будет близок к американскому палубному беспилотнику X-47B разработки Northrop Grumman, с которым очевидно его внешнее сходство.

X-47B может летать на высоких дозвуковых скоростях, его боевой радиус действия составляет более 2700 км, масса полезной нагрузки, в том числе ударной - 2 тонны. В США были изготовлены два опытных образца этих беспилотников, однако в итоге проект закрыли.

В настоящее время основным ударным беспилотником на вооружении США является MQ-9 Reaper ("Жнец"), сменивший беспилотники предыдущего поколения MQ-1 Predator ("Хищник"), весь парк которых списали в 2018 году.

Первый полет MQ-9 Reaper состоялся в 2001 году. Беспилотник способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Он может нести до 14 ракет AGM-114 Hellfire класса воздух-земля.

На вооружении российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, оснащённые фото-, видео - и тепловизионными камерами, а также аппаратурой ретрансляции. Например, "Элерон-3" весит около 3,5 кг, "Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки. Самый тяжёлый из ныне принятых на вооружение в России беспилотников - "Форпост" (лицензионная копия израильского "Searcher 2") - его максимальная взлётная масса составляет до 500 кг, несёт до 100 кг полезной нагрузки.

На экспорт Россия предлагает разведывательный беспилотник "Орион-Э", пока не принятый на вооружение Минобороны. Его масса - порядка тонны, полезная нагрузка - 200 кг.