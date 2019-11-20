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ЦАМТО

Военные экологи ВВО в будущем сезоне планируют вывезти с острова Большой Шантар 110 т металлолома

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Остров Большой Шантар
Остров Большой Шантар.
Источник изображения: http://wikimapia.org/

ЦАМТО, 19 ноября. Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа в будущем году на острове Большой Шантар планируют разрезать и спрессовать 55 т старых металлических конструкций.

Работы предполагается начать в конце июня - начале июля 2020 года.

В текущем году на этом острове военные экологи ВВО спрессовали и подготовили к отправке более 1,7 тыс. единиц порожней бочкоторы общим весом около 55 тонн.

Вывоз 110 тонн металлолома за 2019-2020 годы с архипелага запланирован судном сторонней организации или кораблем ТОФ в будущем году, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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