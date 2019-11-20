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Известия.ru

Астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей "Союз"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", следует из данных Центра подготовки космонавтов.

Так, в октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) впервые могут отправиться трое россиян. Также впервые в космос планируется запустить сразу трех Сергеев в одном корабле, передает "РИА Новости".

Согласно утвержденному списку, места в экипаже корабля "Союз МС-17" закреплены за Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом. В следующий экипаж включен Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Последний полностью российский экипаж полетел в космос в 2000 году во время посещения станции "Мир".

Российские космические корабли "Союз" пока остаются единственным транспортным средством, способным доставить человека на МКС. В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. Сейчас новые корабли проходят этап испытаний.

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн ранее попросил Роскосмос предоставить по одному месту в кораблях американским астронавтам. Просьба была связана с тем, что полеты новых американских космических кораблей задерживаются.

16 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация сможет выделить дополнительное место только в случае ситуации чрезвычайного характера.

В июле сообщалось, что запуск первого сертифицированного американского корабля с экипажем на МКС намечается на май 2020 года. При этом в дальнейшем ради безопасности планируется отправлять одного американского астронавта на российском "Союзе" и одного космонавта "Роскосмоса" на американском корабле.

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