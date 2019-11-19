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Война против терроризма унесла жизни более 801 тысячи человек и обошлась в $6,4 триллиона

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Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии.
Источник изображения: © AP Photo, Militant website

Цифры продолжают расти не только потому, что войны продолжаются, но и потому, что войны не заканчиваются

Согласно докладу Costs of War Project, составленному Брауновским университетом, так называемая "Война против терроризма", начатая правительством Соединенных Штатов после терактов 11 сентября 2001 года, унесла жизни более 801 тысячи человек и обошлась Америке в более чем $6,4, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик".

Погибшие в отчете распределены по 6 категориям: Афганистан, Пакистан, Ирак, Сирия / ИГИЛ (организация, запрещенная в России), Йемен и «Другое».

Число погибших среди гражданского населения во всех категориях составляет до 335 745, или почти 42%. При этом в отчете учитываются только прямые смерти от военных действий. «Косвенные» человеческие потери (из-за потери доступа к еде, воде и/или инфраструктуре, болезней) не учитываются.

Цифра в 6,4 триллиона вышла при подсчете стоимости зарубежных военных операций, проценты по займам на эти операции, расходы на войну в базовом бюджете Пентагона, медицинское обслуживание и уход за инвалидами и ветеранами (военных операций после 11 сентября 2001 года) и Расходы Министерства внутренней безопасности

«Цифры продолжают расти не только потому, что войны продолжаются, но и потому, что войны не заканчиваются, когда солдаты возвращаются домой», — утверждают авторы отчета — «Мы будем расплачиваться за эти войны против терроризма и в XXII веке».

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