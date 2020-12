«Морские котики» отряд шесть: тайная история бесшумных убийств и размытых границ (The New York Times, США)

В статье рассказывается о деятельности одной из самых мифологизированных военных организаций - подразделении «морских котиков» ВМФ США. Роль отряда -охота на людей - отражает новый способ ведения Америкой войны Америкой, когда конфликт обозначен не победами и поражениями на поле боя.

Они продумывали свои смертельные миссии с секретных баз в пустошах Сомали. В Афганистане они ввязывались в такие тесные бои, что выходили из них в крови - чужой. В секретных рейдах под покровом ночи их оружием могли быть как индивидуально подогнанные карабины, так и древние томагавки.

По всему свету они устанавливали шпионские станции, замаскированные под коммерческие судна, притворялись гражданскими сотрудниками фирм-однодневок и работали в посольствах парами из мужчины и женщины, следя за теми, кого США хотели убить или взять в плен.

Эти операции - часть тайной истории шестого отряда "морских котиков" ВМФ США, одной из самых мифологизированных, скрытных и наименее внимательно проверяемых военных организаций страны. Раньше он был лишь небольшой группой, предназначенной для выполнения специализированных, но редких задач. Однако за десять лет Team 6, более всего известный за убийство Усамы бин Ладена, превратился в глобальную машину охоты на людей.

Эта роль отряда отражает новый способ ведения войны Америкой, при котором конфликт обозначен не победами и поражениями на поле боя, но беспощадным убийством подозреваемых боевиков.

Почти все, что касается SEAL Team 6 (далее - "морские котики" - прим. ред.), секретного подразделения специального назначения, окутано тайной - Пентагон даже не признает публично это название, хотя некоторые их деяния в последние годы упоминались, по большей части в восторженных сообщениях. Но если изучить эволюцию шестого отряда по десяткам интервью с нынешними и бывшими членами и другими военными, а также обзорам государственных документов, можно увидеть куда более сложную и провокационную историю.

Сражаясь в тяжелейших войнах на истощение в Афганистане и Ираке, Team 6 в других местах выполнял задачи, стирающие традиционную грань между солдатом и шпионом. Снайперское подразделение отряда было переформировано для выполнения секретных разведывательных операций, и бойцы "морских котиков" сотрудничали с работниками ЦРУ в рамках инициативы "программа Омега", дающей большую свободу действий в преследовании противников.

Team 6 с успехом провел тысячи опасных рейдов, которые, по словам военных руководителей, ослабили инфраструктуру боевиков, однако вокруг их операций также неоднократно разгорались скандалы, связанные с чрезмерными убийствами и смертями гражданских.

Афганские сельские жители и британский командир обвиняли бойцов "морских котиков" в том, что те без разбору убивали людей в одном из поселений. В 2009 году отряд провел в сотрудничестве с ЦРУ и афганскими вооруженными формированиями рейд, в ходе которого погибли несколько молодых людей, что привело к напряжению в отношениях между НАТО и Афганистаном. Даже заложник, освобожденный в ходе напряженной спасательной операции, недоумевал, почему бойцы "морских котиков" убили абсолютно всех его захватчиков.

Когда стали возникать подозрения в нарушениях, внешний надзор еще был ограничен. Сводный центр спецопераций, осуществляющий контроль над миссиями шестого отряда "морских котиков", проводил собственные расследования больше полдюжины случаев, но редко делился результатами со следователями ВМФ.

"Расследования в СЦСО проводит СЦСО, это одна из сторон проблемы", - считает бывший старший офицер с опытом участия в спецоперациях

Он, как и многие другие офицеры, согласился поделиться с нами информацией на условиях анонимности, поскольку деятельность Team 6 находится под грифом "секретно".

Даже гражданские наблюдатели в вооруженных силах не проводят регулярные проверки операций отряда.

"Это та сфера, о которой Конгресс, ко всеобщему возмущению, не хочет слишком много знать", - рассказывает Гарольд Кох, бывший старший юридический советник Госдепартамента, консультировавший администрацию Обамы по вопросам скрытной войны.

C 2001 года "морских котиков" засыпали деньгами, что позволило им значительно расширить свои ряды - их численность достигла около 300 бойцов (оперативников) и 1500 человек вспомогательного персонала. Но некоторые члены отряда задаются вопросом, не размыло ли большое количество операций элитную культуру подразделения и не вынудило ли их растрачиваться на боевые задачи невысокого значения. Оперативники Team 6 были отправлены в Афганистан для охоты на лидеров Аль-Каиды (организация, запрещенная в России - прим. ред.), но вместо этого провели годы в тесных конфликтах с бойцами Талибана среднего и низшего звена. Бывший оперативник описал роль членов отряда как "вооруженные игроки на подхвате".

Цена перемен была высока: за последние 14 лет погибло больше бойцов отряда, чем за всю его предыдущую историю. Постоянные штурмы, прыжки с парашютом, карабканье по скалам и взрывы снарядов - многие были травмированы физически и морально.

"Война - это не красивое действо, как стали думать в США, - уверяет Бритт Слабински, солдат Team 6 в отставке и ветеран боев в Афганистане и Ираке, - Когда один человек вынужден убивать людей на протяжении долгого времени, без эмоций не обойтись. Тебе приходится проявлять свои худшие и лучшие качества".

Team 6 и их армейский аналог, отряд Delta, бесстрашно провели множество операций, и два последних президента доверяли им миссии во все более многочисленных горячих точках по всему миру. В их числе Сирия и Ирак, сейчас находящиеся под угрозой со стороны ИГИЛ (организация запрещена в РФ - прим. ред.), а также Афганистан, Сомали и Йемен, увязшие в затянувшемся хаосе.

Подобно кампании беспилотных атак, которую ведет ЦРУ, спецоперации предлагают политикам альтернативу затратным оккупационным войнам. Но поскольку шестой отряд прикрывается секретностью, полностью оценить ход и последствия их операций, в том числе потери среди гражданских и глубокую неприязнь жителей стран, где они проводятся, не представляется возможным. Эти операции стали частью американских боевых действий почти без общественного обсуждения и дискуссий.

Бывший сенатор Боб Керри, демократ из Небраски и "морской котик" во времена войны во Вьетнаме, предупреждает о чрезмерном использовании шестого отряда и других спецподразделений.

Но такое положение дел неизбежно, продолжает он, в тех случаях, когда американские лидеры оказываются "в ситуациях выбора между ужасным последствиями и плохими последствиями, когда выбора не остается".

Отказавшись давать комментарии конкретно про "морских котиков", в американском командовании по проведению специальных операций заявили, что начиная с атак 9/11, ее силы "были вовлечены в десятки тысяч миссий и операций в различных местах и неизменно поддерживали высочайшие стандарты, свойственные для вооруженных сил США".

В командовании заявили, что оперативники обучены действовать в сложных и постоянно меняющихся ситуациях, и они вольны самостоятельно определять как себя вести, в зависимости от положения дел.

"Все заявления о нарушении дисциплины рассматриваются. Подобные случаи, при наличии доказательств, в дальнейшем расследуются военными или правоохранительными органами"

Сторонники отряда не сомневаются в значимости подобных "невидимых воинов".

"Если вы хотите, чтобы отряд иногда проводил деятельность, нарушающую нормы международного права, публичность вам определенно не нужна", - рассказывает Джеймс Ставридис, адмирал в отставке и бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО.

Джеймс имеет в виду вторжение в области, в которых война не была провозглашена. Также Team 6, по мнению Ставридиса, "стоит продолжить действовать в тайне".

Но другие предупреждают о последствиях содержания бесконечной череды спецопераций в секрете от общественности.

"Если на поле боя вас как бы нет, - считает Уильям Бэнкс, эксперт по законам национальной безопасности в Сиракузском университете, - то и ответственность вы не несете".

Война на близкой дистанции

Во время хаотичного боя в марте 2002 года на горе Такур Гар недалеко от границы с Пакистаном, старшина первого класса Нил Робертс, специалист по вооружению в Team 6, упал из вертолета на территорию, контролируемую Аль-Каидой. Боевики убили и изуродовали его тело прежде, чем туда смогли попасть американские войска.

Это была первая крупная битва "морских котиков" в Афганистане, и Нил стал первым погибшим. Убийство Роберста вызвало дрожь у членов очень дружной команды. Американская "новая война" будет уродлива и вестись будет на очень маленьком расстоянии. Порой оперативники также проявляли чрезмерную жестокость: отрезали пальцы или небольшие кусочки кожи для анализа ДНК только что убитых ими боевиков.

После кампании марта 2002 года, большинство боевиков Усамы бен Ладена бежали в Пакистан, после чего Team 6 практически не будет участвовать в столь постоянной борьбе против террористической сети в Афганистане. Враг, которого они были отправлены уничтожить, практически исчез.

В то время команде было запрещено охотиться на талибов или преследовать боевиков Аль-Каиды в Пакистане, поскольку это могло вызвать осуждение пакистанского правительства. По большей части ограничившись авиабазой в Баграме за пределами Кабула, "морские котики" были разочарованы. На ЦРУ такие ограничения не накладывались, поэтому участники Team 6 начали работать с шпионской организацией, пользуясь ее расширенными боевыми полномочиями, рассказывает бывший военный и сотрудник разведки.

Эти миссии, как часть программы Омега, позволили "морским котикам" проводить "спорные операции" против талибов и других боевиков в Пакистане. Омега была создана после программы Феникс (существовавшей во времена "Вьетнамской эры"), в которой офицеры ЦРУ и войска особого назначения проводили допросы и убийства, с целью уничтожить партизанскую сеть Вьетконга в Южном Вьетнаме.

Но всё увеличивающееся количество убийств во время операций в Пакистане ведет к слишком большому риску, заявили власти, и программа Омега должна быть сфокусирована по большей части на использовании афганских пуштунов для проведения шпионских миссий в Пакистане и работы с подготовленными в ЦРУ афганскими боевиками во время ночных рейдов в Афганистане. Пресс-секретарь ЦРУ отказался комментировать это заявление.

Эскалация конфликта в Ираке притягивала почти все внимание Пентагона и требовала постоянного наращивания войск, в том числе и оперативников "морских котиков". Из-за ослабшего военного влияния Америки в Афганистане, талибы начали перегруппировываться. Встревоженный генерал-лейтенант Стэнли МакКристал, командующий сводным центром спецопераций, в 2006 году поручил "морским котикам" и другим войскам более обширное задание: снова победить Талибан (организация запрещена в РФ - прим. ред.).

Это поручение привело к годам ночных рейдов и сражений, осуществляемых Team 6. Отряд был назначен руководить войсками особого назначения в одних из самых жестоких периодов того, что стало называться самой долгой американской войной. Секретный отряд, который создавался для выполнения наиболее рискованных операций вместо этого участвует в опасных, но рутинных боях.

Операций стало больше летом, когда Team 6 и армейские Рейнджеры начали охотиться на боевиков "среднего звена", чтобы выследить лидеров Талибана в провинции Кандагар, сердце талибов. "Морские котики" использовали методы, разработанные с отрядом "Дельта" в операциях "убийство-и-захват", проводимых на территории Ирака. Логика была следующей: информация, добытая из убежища боевиков, вкупе с данными, собранными ЦРУ и Агентством национальной безопасности, может привести к мастерской по созданию бомб и в конечном итоге, к двери командира повстанцев.

Казалось, что спецназовцам всегда будет сопутствовать удача. В публичном доступе отсутствуют какие либо данные о количестве ночных рейдов, которые Team 6 провела в Афганистане, или об их потерях. Военачальники утверждают, что большинство рейдов проходили без единого выстрела. Но между 2006 и 2008 годами, как говорит один оперативник, были насыщенные периоды, когда их команда убивала от 10 до 15 человек за ночь, а иногда это число доходило даже до 25.

Ускоренный темп "сделал ребят жестокими", утверждает бывший офицер Team 6.

"Эти резни стали обычным делом"

Как утверждают командиры специальными операциями, ночные рейды помогли разгадать сеть Талибана. Но некоторые члены Team 6 начали сомневаться, что они действительно что-то изменили.

"У нас было так много целей, что это было просто очередное имя. Были ли они посредниками, командирами отрядов Талибана, офицерами, финансистами, - это перестало иметь значение", - заявил бывший высокопоставленный участник "морских котиков", в ответ на требования информации об одной из миссий

Другой бывший участник группы, офицер, высказался еще более пренебрежительно о некоторых операциях.

"В 2010 году, ребята гонялись за уличной бандой. Самый подготовленный отряд в мире гонялся за уличными бандитами"

Отряд добился того, что его операции стали быстрее, тише и смертоноснее, и получил выгоду от постоянного увеличения бюджета и совершенствования технологий с 2001 года. Еще одно имя Team 6 - Особая боевая морская группа быстрого развёртывания - намекает на ее официальную миссию по разработке нового оборудования и стратегий для организации "морских котиков" в целом, которая включает в себя еще девять не тайных команд.

Оружейники "морских котиков" подготовили новую винтовку немецкого производства и оборудовали почти все оружие глушителями, которые подавляют звуки выстрелов и огнестрельные вспышки. Лазерные прицелы, которые помогают "морским котикам" стрелять более точно, стали стандартом, так же как и тепловая оптика для обнаружения тепла человеческого тела. Группа получила гранаты нового поколения - термобарические, которые особенно эффективны для разрушения зданий. Они все чаще действуют более крупными группами. Чем больше смертоносного оружия носят с собой "морские котики", тем меньше врагов выходят живыми.

"Чтобы защищать себя и своих братьев ты будешь использовать все что угодно, вне зависимости от того, клинок это или автомат", - считает мистер Расо, который вместе с мистером Уинклером работал над созданием холодного оружия

Многие оперативники "морских котиков" заявляли о том, что они не использовали томагавки - по их словам, это слишком громоздкое оружие, которое, по сравнению с огнестрельным, не столь эффективно, - признавая, что ситуация на поле боя временами была весьма и весьма хаотичная.

"Это грязное дело. Я могу выстрелить в них, как мне говорили, а могу ткнуть или исполосовать их ножом, какая разница?", - рассказывает один бывший член Team 6

Культура

Изолированная штаб-квартира "морских котиков" в филиале Dam Neck на Oceana Naval Air Station, к югу от Вирджиния-Бич, служит домом для войска внутри войска. Находясь вдали от всеобщего внимания, база служит домом не только трем сотням оперативников (они презирают слово "коммандос"), их офицерам и командирам, но и пилотам, строителям баржевозов, саперам, инженерам, медикам и отряду разведки, оснащенному самыми современными системами для наблюдения и слежки по всему миру.

Флотское SEAL - которое расшифровывается как "Sea, Air, Land" - взяло свое начало в отрядах водолазов Второй мировой. Team 6 появилась несколько десятилетий спустя, после провалившейся в 1980 году попытке спасти 53 американских заложника, плененных во время захвата американского посольства в Тегеране. Никудышное планирование и плохие погодные условия вынудили командование прервать операцию, и восемь военнослужащих погибло при крушении двух самолетов в иранской пустыне.

Затем флотское командование обратилось к коммандеру Ричарду Марсинко, жесткому ветерану Вьетнама, с просьбой создать отряд SEAL, который смог бы оперативно отвечать на террористические угрозы. Само же название было попыткой дезинформации в Холодной войне: в то время существовало лишь две команды SEAL, но коммандер Марсинко назвал отряд SEAL Team 6 в надежде, что советские аналитики переоценят их силу.

Он наплевал правила и создал крайне неординарный отряд. (Через несколько лет после того, как он оставил должность командира, Марсинко был обвинен в махинациях с военным контрактом) В своей автобиографии "Воин-Плут" коммандер Марсинко описывает совместные попойки как важную составляющую сплоченности Team 6; по большей части его вербовка выливалась в пьяные посиделки в баре.

Изначально Team 6 состояла из двух штурмовых групп - Голубой и Золотой, названных в честь цветов флота. Голубая группа взяла "Веселого Роджера" в качестве символа и быстро заслужила себе прозвище "Плохиши в Голубом" за постоянные обвинения в вождении в нетрезвом виде, употреблении наркотиков и безнаказанном крушении арендованных для тренировок машин.

Иногда из Team 6 выгоняли юных офицеров, которые пытались разобраться с тем, что они считали несерьёзным отношением. Адмирал Уильям МакРэйвен, возглавивший Командование спецопераций и курировавший атаку на бин Ладена во времена Марсинко, был исключен из Team 6 и приставлен к другой команде SEAL после жалоб на сложности в поддержании порядка среди бойцов.

Райан Зинке, бывший член Team 6, служащий теперь республиканским конгрессменом в Монтане, вспомнил один эпизод из учений команды на круизном лайнере в рамках подготовки к возможному захвату заложников на Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Зинке проводил адмирала до бара на нижней палубе. "Когда мы открыли дверь, увиденное напомнило мне "Пиратов Карибского Моря", - рассказывает Зинке, вспоминая, как адмирал был изумлен длинными шевелюрами, бородами и сережками в ушах бойцов.

"Это мой флот?", - спросил его адмирал. - "Эти парни - мой флот?"

Это было началом того, что Зинке назвал "великим кровопусканием", когда ВМФ проредило командирский состав Team 6, чтобы довести её до уровня профессионалов. Бывшие и нынешние оперативники Team 6 заявляют, что культура тогда была другой. Теперь члены отряда стали образованней, подготовленней, старше и разумнее - хотя некоторые всё ещё перегибают палку.

"Меня выкинули из бойскаутов", - утверждает один из бывших офицеров, добавляя, что большая часть "морских котиков" "была такой же, как он".

Члены отряда Delta Force, известные тем, что строго следуют установленным правилам, часто начинают как рядовые пехотинцы, затем продвигаются в разведывательные отряды и спецназ, прежде чем присоединиться к Delta. Но отряд SEAL 6 более изолирован от остального флота, и многие его бойцы приходят в суровую подготовительную машину отряда не из вооруженных сил.

После нескольких лет службы в обычных отрядах "морских котиков" - те, что с четными номерами, находятся в Вирджиния-Бич, с нечетными - в Сан-Диего, и еще один, работающий с мини-подлодками, на Гавайях - бойцы могут попробовать вступить в шестой отряд. Многие желают попасть в самую элитную команду SEAL, но примерно половина из них отсеивается.

Офицерский состав в шестом отряде постоянно меняется, и хотя иногда офицеры возвращаются на несколько сроков службы, бойцы сержантского состава обычно остаются в отряде намного дольше, отчего их влияние заметно раздуто.

"Многие солдаты думают, что всем на самом деле заправляют они. Это часть стиля Марсинко", - рассказывает один из бывших офицеров SEAL

И они склонны к браваде - в этом критики и защитники отряда сходятся. Хотя другие подразделения SEAL (известные в вооруженных силах как "белые" или "стандартные") выполняют схожие задачи, шестой отряд занимается целями первостепенной важности и спасением заложников в зонах боевых действий. Он также больше сотрудничает с ЦРУ и выполняет более секретные задания вне зон конфликта. Только бойцов шестого отряда учат, как вернуть ядерное оружие, попавшее не в те руки.

Из-за участия шестого отряда в рейде на бин Ладена в 2011 году все, кому не лень, бросились издавать о них книги и снимать документальные фильмы, отчего молчаливые бойцы Delta лишь закатывали глаза. От членов шестого отряда ожидается соблюдение молчания касательно выполняемых заданий, и многих нынешних и бывших бойцов злит то, что двое их товарищей сами говорили о своей роли в смерти лидера Аль-Каиды (организация запрещена в РФ - прим. ред.). Эти двое - Мэтт Биссоннет, автор двух бестселлеров о своей службе в шестом отряде SEAL, и Роберт О'Нилл, заявивший в телепередаче, что он убил бин Ладена. Служба уголовного розыска морского флота ведет в их отношении делопроизводство по обвинению в раскрытии засекреченной информации.

Других тихо исключали из отряда за употребление наркотиков, либо они сами увольнялись из-за конфликта интересов с участием военных заказчиков или работы на стороне. Руководство флота в 2012 году наказало 11 нынешних и бывших служащих за раскрытие тактик шестого отряда или передачу секретных обучающих фильмов в целях продвижения компьютерной игры "Medal of Honor: Warfighter".

Учитывая множество боевых заданий за последние 13 лет, мало кто из членов отряда остался невредим. Около 35 оперативников и членов вспомогательного персонала погибли в боевых заданиях, если верить бывшему офицеру отряда. В их числе 15 членов Золотой роты и двое специалистов-подрывников, убитые в 2011 году, когда вертолет с позывным Extortion 17 сбили в Афганистане. Это был самый страшный день в истории шестого отряда.

Взрывы зарядов, применяемых для прорыва укреплений во время рейдов, постоянные штурмы и изматывающая езда на скоростных лодках во время морских спасательных операций или тренировок взяли свое. Некоторые получили черепно-мозговые травмы.

"Твое тело просто разбито", - рассказывает недавно уволившийся боец. "И мозг тоже разбит".

"Морские котики во многом похожи на футболистов Национальной лиги: они никогда не скажут "я не хочу быть в основном составе", - поясняет доктор Джон Харт, медицинский директор в Центре здоровья мозга Техасского университета в Далласе, лечившем многих пациентов из "морских котиков". "Если на задание отправят ребят, у которых уже есть последствия сотрясения, это лишь усилит уже имеющееся мозговое нарушение. Мозгу нужно достаточно времени, чтобы восстановиться".

Лицензия на убийство

На раннем этапе войны в Афганистане "морским котикам" поручили охрану афганского политика по имени Хамид Карзай; один из американцев чуть не получил пулю в голову во время покушения на будущего президента. Но в дальнейшем Карзай не раз критиковал операции спецназа США, утверждая, что во время их рейдов постоянно гибнут гражданские. Он рассматривал действия Team 6 и других отрядов как благословение для вербовщиков Талибана и впоследствии попытался полностью прекратить ночные налеты.

Большинство заданий не заканчивались смертями. Некоторые члены Team 6 рассказывают, что они собирали в одну кучу женщин и детей и убирали мужчин с дороги пинком или прикладом, чтобы обыскать их дома. Иногда они захватывали пленников; по словам одного из представителей ведомства, после попыток бойцов SEAL захватить людей у некоторых арестантов оказывались сломаны носы.

Обычно члены Team 6 работают под пристальным наблюдением своего начальства - офицеров в центрах по координации заморских операций и на базе "Dam Neck", которые наблюдают за ходом рейдов с помощью парящих в небе дронов - но им очень многое спускают с рук. В то время как другие отряды спецназа подчиняются тому же регламенту начала боестолкновения, что и прочие военнослужащие в Афганистане, Team 6 обычно проводят свои операции ночью, решая вопросы жизни и смерти в темных комнатах без свидетелей и камер.

Оперативники используют оружие с глушителями, чтобы бесшумно убивать спящих противников; по их мнению, это ничем не отличается от бомбардировки вражеских казарм.

Кадр из фильма SEAL Team Six: The Killing of Osama bin Laden

Источник изображения: © AFP 2017, Ursula Coyote / National Geographic Channels