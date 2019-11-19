En Son Haber (Турция): Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по С-400

Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 14 июня 2018.

Нет ничего нового в том, что Россия ведет переговоры с Эр-Риядом по С-400. Однако новое заявление Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о том, что сделка находится в стадии обсуждения, говорит о достаточно высокой вероятности ее осуществления. Читатели спорят, осмелятся ли саудовцы на такую покупку.

Саудовская Аравия, которая договорилась с Россией о закупке С-400 в конце октября 2017 года, продолжает переговоры с Москвой.

Саудовская Аравия, будучи одним из крупнейших покупателей американского оружия, постепенно сближается с Россией.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию, и в ходе этого визита были сделаны важные шаги для развития отношений двух стран.

С-400 на подходе

Теперь на повестке дня у Саудовской Аравии и России - сделка по С-400. Вслед за подписанием контракта в октябре 2017 года стороны продолжают переговоры по сделке.

Согласно заявлению официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марии Воробьевой, переговоры по системам противовоздушной обороны С-400, которые Саудовская Аравия планирует приобрести у России, продолжаются.

Взгляды Трампа вызвали много разговоров

На саммите G20, состоявшемся в Аргентине в конце 2018 года, президент США Дональд Трамп издалека наблюдал за душевным общением саудовского принца Салмана с Путиным. Эти взгляды долгое время обсуждал весь мир.

Комментарии читателей:

can can: Ха-ха-ха, прекрасная новость… Поздравляю.

heyyooo: Я думаю, откажутся, не смогут пойти против США.

Vatan sever: Это также один из планов покончить с Ираном.

Vr6: Путин знает, что делает.

Abdülhamit: Все, арабы погибли! Ас-Сиси тоже заявил о намерении приобрести боевые самолеты "Су" у России. Грядет вторая арабская весна…

BİRİSİ: Саудовская Аравия - не член НАТО, для них проблемы не будет.

Ekremky: Благодаря стойкой позиции нашего лидера другие страны тоже начинают что-то делать.

Lady: Возможно, Америка содействует покупке, чтобы изучить системы.

mahmut: Большая схватка на Ближнем Востоке. Мусульман вооружают друг против друга. Купи у гяура и наведи на мусульманина.

I. beren39: Вот и Салман ударил Трампа в спину… Впрочем, они всегда так делают.

Mehmet Taksici: Что ты на это скажешь, Америка?

Trump işte: Для Трампа Эрдоган - тот же Салман. А именно, человек, претендующий на дефектные F-35, которые США никому не могут продать, "Пэтриоты" (Patriot), в то время как у нас уже есть С-400, 100 самолетов "Боинг" (Boeing).

Vaay vaay: Путин всегда сохраняет серьезность, но здесь, как становится понятно, он выловил не просто крупную рыбу, а целую стаю китов…

Polat: Когда мы покупали С-400, восстал весь мир. Почему в отношении арабов нет такой реакции?

ccc: Polat, потому что арабы не мечтают о статусе сверхдержавы.

Infiltrator: Polat, говорить обо всех арабах неправильно, покупает не саудовское королевство, а семья. И одна из главных причин приобретения саудитами этой системы противовоздушной обороны - страх перед Турцией.

Bakalım: Как к этой сделке отнесется Трамп - хозяин саудитов?

LANETLER OLSUN.: Россия, с одной стороны, раскручивает мусульманскую умму на деньги, продавая С-400, с другой - российские самолеты каждый день убивают мирных жителей в Идлибе. Вчера тоже 11 человек погибли. Среди них были дети. Десятки людей тяжело ранены…

kamil: Без разрешения Запада они и набор столовых приборов не смогут купить у России, не говоря уже об С-400. Не обращайте внимания.

Ziyaretçi: Ох уж эти глубокие взгляды. Что бы они значили…

Fatih: Теперь Путин - более важный падишах, чем Трамп?!

tarihe not düşün bunu: В таком случае в Саудовской Аравии близится государственный переворот. А фотограф, который поймал эти кадры, получит премию.